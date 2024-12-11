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Новогодний стресс у собак: как помочь и не навредить

3:20
Зоосфера

Громкие звуки салютов и петард в новогодние праздники часто становятся причиной сильного стресса у собак.

Собака скучает
Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака скучает

Испуганные питомцы могут прятаться, дрожать, отказываться выходить на прогулки или убегать в неизвестном направлении. Особенно остро проблема проявляется в зимние каникулы, когда любители фейерверков особенно активны.

Почему собаки боятся громких звуков

Причины боязни шума у собак могут быть различными, включая:

  • Чувствительность слуха: У собак диапазон слышимости шире, чем у людей, поэтому громкие звуки могут причинять им физическую боль.
  • Неожиданность и непонимание: Собака не может объяснить себе источник шума, что усиливает страх.
  • Негативный опыт: Шумовой стресс в раннем возрасте может оставить след на всю жизнь.
  • Недостаток социализации: Щенки, не знакомые с окружающим миром, более склонны к страхам.
  • Здоровье и возраст: Пожилые или больные животные сильнее реагируют на раздражители.
  • Ошибки хозяев: Эмоциональная реакция владельца усиливает панику питомца.

Эти факторы требуют индивидуального подхода, чтобы помочь собаке справиться со страхами.

Как понять, что испуг нормален

Нормальная реакция собаки на громкий звук:

  • Поджатый хвост.
  • Лай.
  • Попытка спрятаться или подбежать к хозяину.

Если страх быстро проходит и не оставляет последствий, повода для беспокойства нет. Но затяжная тревожность, особенно сопровождающаяся отказом от еды или прогулок, может указывать на проблему.

Симптомы акустикофобии

Признаки страха у собак включают:

  • Дрожь или тремор.
  • Учащенное дыхание.
  • Слюнотечение.
  • Вой, скуление.
  • Беспокойное поведение.
  • Рвоту.

Такие проявления требуют внимания и работы с питомцем, особенно если страх приводит к ухудшению качества жизни.

Почему важно справляться со страхом

Психокоррекция страха важна, так как:

  • Страхи ухудшают общее состояние животного и качество жизни
  • Испуг может обострить скрытые заболевания.
  • Повышенная тревожность может стать причиной агрессии и проблем со здоровьем.
  • Страхи склонны накапливаться, превращаясь в генерализованную фобию.

Чего нельзя делать

Некоторые реакции хозяев могут усугубить проблему. Запрещено:

  • Обнимать или фиксировать собаку: это усиливает ощущение беспомощности.
  • Поощрять вкусняшкой: закрепляется ошибочная связь между страхом и наградой.
  • Ругать или стыдить: усиливает стресс.
  • Паниковать: поведение хозяина влияет на эмоциональное состояние собаки.
  • Хватать на руки и убегать: подтверждает опасность происходящего.

Как поддержать собаку

Работа с животным начинается с анализа его состояния. Убедитесь в отсутствии серьезных заболеваний, создайте для питомца стабильную среду, поддерживайте уверенность и спокойствие.

Для снижения стресса уделяйте больше времени играм и общению, избегайте стрессовых ситуаций.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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