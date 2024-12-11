Новогодний стресс у собак: как помочь и не навредить

3:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Громкие звуки салютов и петард в новогодние праздники часто становятся причиной сильного стресса у собак.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака скучает

Испуганные питомцы могут прятаться, дрожать, отказываться выходить на прогулки или убегать в неизвестном направлении. Особенно остро проблема проявляется в зимние каникулы, когда любители фейерверков особенно активны.

Почему собаки боятся громких звуков

Причины боязни шума у собак могут быть различными, включая:

Чувствительность слуха : У собак диапазон слышимости шире, чем у людей, поэтому громкие звуки могут причинять им физическую боль.

: У собак диапазон слышимости шире, чем у людей, поэтому громкие звуки могут причинять им физическую боль. Неожиданность и непонимание : Собака не может объяснить себе источник шума, что усиливает страх.

: Собака не может объяснить себе источник шума, что усиливает страх. Негативный опыт : Шумовой стресс в раннем возрасте может оставить след на всю жизнь.

: Шумовой стресс в раннем возрасте может оставить след на всю жизнь. Недостаток социализации : Щенки, не знакомые с окружающим миром, более склонны к страхам.

: Щенки, не знакомые с окружающим миром, более склонны к страхам. Здоровье и возраст : Пожилые или больные животные сильнее реагируют на раздражители.

: Пожилые или больные животные сильнее реагируют на раздражители. Ошибки хозяев: Эмоциональная реакция владельца усиливает панику питомца.

Эти факторы требуют индивидуального подхода, чтобы помочь собаке справиться со страхами.

Как понять, что испуг нормален

Нормальная реакция собаки на громкий звук:

Поджатый хвост.

Лай.

Попытка спрятаться или подбежать к хозяину.

Если страх быстро проходит и не оставляет последствий, повода для беспокойства нет. Но затяжная тревожность, особенно сопровождающаяся отказом от еды или прогулок, может указывать на проблему.

Симптомы акустикофобии

Признаки страха у собак включают:

Дрожь или тремор.

Учащенное дыхание.

Слюнотечение.

Вой, скуление.

Беспокойное поведение.

Рвоту.

Такие проявления требуют внимания и работы с питомцем, особенно если страх приводит к ухудшению качества жизни.

Почему важно справляться со страхом

Психокоррекция страха важна, так как:

Страхи ухудшают общее состояние животного и качество жизни

Испуг может обострить скрытые заболевания.

Повышенная тревожность может стать причиной агрессии и проблем со здоровьем.

Страхи склонны накапливаться, превращаясь в генерализованную фобию.

Чего нельзя делать

Некоторые реакции хозяев могут усугубить проблему. Запрещено:

Обнимать или фиксировать собаку: это усиливает ощущение беспомощности.

Поощрять вкусняшкой: закрепляется ошибочная связь между страхом и наградой.

Ругать или стыдить: усиливает стресс.

Паниковать: поведение хозяина влияет на эмоциональное состояние собаки.

Хватать на руки и убегать: подтверждает опасность происходящего.

Как поддержать собаку

Работа с животным начинается с анализа его состояния. Убедитесь в отсутствии серьезных заболеваний, создайте для питомца стабильную среду, поддерживайте уверенность и спокойствие.

Для снижения стресса уделяйте больше времени играм и общению, избегайте стрессовых ситуаций.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

