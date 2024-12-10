Косатки снова носят лососевые шляпы в морях США

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Косатки могут носить на голове "шляпу" из мёртвой рыбы. Это необычное поведение было зафиксировано в 1987 году возле заливов Пьюджет-Саунд. Сначала такая привычка появилась у одной из самок, после чего она распространилась среди других особей. Так продолжалось около пяти-шести недель, но затем эта тенденция полностью исчезла.

Фото: PxHere is licensed under CC0 Киты

В октябре 2024 года учёные и китобои вновь увидели косаток с "лососевыми шляпами" у побережья штата Вашингтон. Одна из возможных причин такого поведения — изобилие доступной пищи. Вероятно, вокруг косаток так много лосося, что они не успевают съедать всю рыбу и сохраняют одну тушку на голове про запас, чтобы позже утолить голод. Также они могут нести рыбу своим сородичам.

Альтернативная версия предполагает, что это поведение не имеет практического смысла и связано скорее с игрой. Изобилие пищи позволяет косаткам быстро насыщаться, так что у них остается время для развлечений.

Уточнения

Коса́тка (лат Orcinus orca) — вид китообразных из семейства дельфиновых (дельфинов) парвотряда зубатых китов.

