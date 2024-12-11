Почему кошки чирикают, как птицы: разгадка поведения

3:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — одни из самых «разговорчивых» домашних животных. Их вокализация разнообразна: от привычного мяуканья и мурлыканья до более редких звуков. Эти сигналы отражают эмоции, от спокойствия до страха и гнева, и помогают понять, что чувствует питомец.

Фото: Wikipedia by Creador1921, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Язык кошки

Основные звуки кошек

Мяуканье

Кошки используют мяуканье для общения с людьми, а не с другими кошками. Обычно это просьба о внимании, еде или доступе в комнату. Иногда мяуканье выражает одиночество или недомогание.

Мурлыканье

Мягкое гортанное мурлыканье — знак удовольствия. Обычно его можно услышать, когда кошка чувствует себя защищённой, например, лежа на коленях у хозяина. Однако если поза кошки напряжённая, а уши отведены назад, мурлыканье может быть признаком тревоги.

Щебетание, трели и чириканье

Эти «птичьи» звуки кошка может использовать для привлечения внимания или показать что-то важное. Изначально такие звуки издавались кошачьими матерями, чтобы позвать котят.

Болтовня

Когда кошка стучит зубами, наблюдая за птицей или белкой за окном, это проявление её хищного инстинкта. Болтовня сопровождается щебетанием и говорит о возбуждении и разочаровании.

Шипение

Шипение — универсальный сигнал угрозы. Оно сопровождается выгнутой спиной, вздыбленной шерстью и прижатыми ушами. Кошка готова защищаться.

Звуки беспокойства и агрессии

Вой

Вой — более долгий и мрачный звук, чем мяуканье. Он сигнализирует о дискомфорте, беспокойстве, территориальных претензиях или проблемах со здоровьем.

Между кошками вой часто используется для демонстрации доминирования или поиска партнёра.

Зов

Звук, похожий на жалобное «ааа-ру-угх?», издают кошки в период течки. Этот призыв привлекает партнёров и сопровождается повышенной активностью.

Крик

Крик кошки — это либо кульминация драки, либо звук, издаваемый во время спаривания. Он сопровождается агрессивным поведением и может быть громким и пугающим.

Рычание

Рычание — это смесь страха и агрессии. Его часто сопровождают шипение и вой. Этот звук предупреждает об угрозе или территориальных претензиях.

Породы и их склонность к разговорчивости

Некоторые породы кошек более склонны к вокализации. Например:

Болтливые породы : сиамская, абиссинская, сфинкс, оцикет.

: сиамская, абиссинская, сфинкс, оцикет. Тихие породы: русская голубая, персидская, мейн-кун.

Однако эти характеристики не абсолютны — можно встретить молчаливую сиамскую кошку или громкую персидскую.

Кошачьи звуки — это уникальный способ общения, который помогает хозяевам лучше понимать своих питомцев. Разнообразие вокализации, от нежного мурлыканья до грозного шипения, отражает эмоции и состояния кошек, будь то радость, беспокойство или защита территории.

Понимание этих сигналов позволит вам наладить более тесную связь с вашим пушистым другом, создавая гармонию и взаимное доверие. Помните, каждая кошка индивидуальна, и её голос — это ключ к её душе.

Уточнения

Мурлы́канье (урча́ние) — издаваемый большинством видов кошачьих и некоторыми виверровыми негромкий жужжащий звук, сопровождающийся ощутимой вибрацией на некоторых участках поверхности тела.

