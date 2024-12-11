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Кошки и их девять жизней: миф, который стал реальностью

2:58
Зоосфера

Почему у кошек девять жизней? Этот миф, окруженный тайной, не теряет своей популярности. История о девяти жизнях кошек берет начало в древности и плотно связана с культурными верованиями.

Бастет
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
Бастет

Истоки поговорки

Старая английская пословица гласит:

"У кошки девять жизней: три из них она играет, три — бродяжничает, а последние три — остается на месте."

Первое упоминание мифа можно найти в литературе XVI века. Даже Уильям Шекспир упоминает это выражение в своей пьесе «Ромео и Джульетта»:

"Добрый король кошек, только одна из твоих девяти жизней!"

Однако сама легенда уходит корнями в гораздо более древние времена, возможно, даже в Древний Египет. Египтяне почитали кошек как священных существ. Богиня Бастет, способная превращаться из человека в кошку, олицетворяла мистическую многожизненность. Это убеждение сопровождало кошек через века и распространилось по миру, хотя со временем их больше ценили за способность ловить мышей, чем за связь с магией.

Почему именно девять

Число девять имеет особое значение в культуре и нумерологии:

  • Оно символизирует завершенность, будучи тройным триединством.
  • В мифологии и религии это число связано с мистикой, будь то греческая, исламская или христианская традиции.

Тем не менее в разных культурах количество жизней кошки варьируется:

  • В Испании и Латинской Америке у кошек "семь жизней".
  • В арабских и турецких сказаниях говорится о шести жизнях.

Общее между всеми версиями — идея о том, что кошки могут выжить в обстоятельствах, смертельных для других существ.

Уникальные способности кошек

  • Почему этот миф так живуч? Наблюдая за кошками, легко понять, откуда он взялся:
  • Кошки обладают исключительной ловкостью и координацией.
  • Они могут прыгать с большой высоты и приземляться на лапы благодаря «рефлексу выпрямления».
  • Их поведение часто кажется загадочным и даже магическим.

Именно эти физические и поведенческие особенности сделали их символами выживания и создали миф о "девяти жизнях".

Миф о девяти жизнях кошек – это не просто красивая легенда, а отражение восхищения людей удивительными способностями этих животных. Их ловкость, гибкость и загадочная природа веками вдохновляли культуры по всему миру, создавая символ бессмертия и многожизненности.

Несмотря на то, что кошки не обладают сверхъестественными способностями к воскрешению, их рефлексы и умение выходить сухими из воды делают их настоящими чудесами природы. Так что, глядя на своего пушистого друга, вы вполне можете сказать, что он живет на границе мифа и реальности.

Уточнения

Миф (от др.-греч. μῦθος — сказание, предание) — символический нарратив (повествование), служащее для носителя объяснением реальности; обычно (но не всегда) не имеет конкретного авторства, связан с традицией и с религиозными верованиями.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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