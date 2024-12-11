Секреты дрессировки собак: учим питомца хорошим манерам

4:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки — удивительные и умные животные, но иногда их поведение может вызывать трудности у владельцев. Чрезмерный лай, испорченные вещи, боязнь разлуки или попрошайничество за столом — это лишь некоторые из распространенных проблем.

Чтобы их решить, важно понять, почему питомец ведет себя так, а не иначе. Понимание причин — первый шаг к воспитанию счастливой и послушной собаки.

Чрезмерный лай

Лай – это естественная форма коммуникации для собак, но если питомец делает это слишком часто, важно понять причины. Они могут быть следующими:

Собака хочет предупредить об опасности.

Она ищет внимания.

Проявляет игривость.

Испытывает тревогу.

Ей скучно.

Начните с устранения причины лая. Занимайтесь дрессировкой с помощью команд «Тихо» и «Голос». Терпение и последовательность – ключ к успеху.

Испорченные вещи

Собаки любят жевать, но если объектами их внимания становятся ваши вещи, причина может быть в следующем:

Режущиеся зубы у щенков.

Скука и избыток энергии.

Тревога.

Любопытство.

Обеспечьте питомца жевательными игрушками и хвалите его за правильное поведение. Ограничьте доступ к вещам, которые могут быть повреждены, и увеличьте количество прогулок и игр.

Раскопанная земля

Некоторые породы собак, особенно терьеры, обожают копать. Основные причины такого поведения:

Скука или избыток энергии.

Тревога.

Охотничий инстинкт.

Стремление охладиться.

Желание спрятать вещи.

Попытка сбежать.

Выделите место для копания или отвлекайте питомца играми. Постарайтесь устранить причину его беспокойства.

Боязнь разлуки

Собаки, страдающие от разлуки, часто воют, грызут вещи и портят мебель. Признаки проблемы:

Тревога перед уходом хозяина.

Негативное поведение в первые 15–45 минут.

Собака повсюду следует за вами.

Эта проблема требует помощи зоопсихолога. Самостоятельная работа может оказаться неэффективной.

Ходьба в туалет в неположенных местах

Если питомец игнорирует место для туалета, проверьте его здоровье у ветеринара. Если причина не медицинская, возможны такие факторы:

Перевозбуждение.

Территориальное поведение.

Тревога.

Недостаточное воспитание.

С щенками до 12 недель это нормально, но взрослую собаку следует обучать. Обратитесь к зоопсихологу для корректировки поведения.

Попрошайничество

Многие владельцы сами приучают собак к попрошайничеству, что может привести к ожирению и проблемам с пищеварением.

Отправляйте питомца на место во время еды, а после еды поощряйте его угощением. Последовательность – залог успеха.

Прыжки на людей

Щенки приветствуют взрослых, подпрыгивая, но во взрослом возрасте это становится проблемой.

Игнорируйте собаку или отойдите. Как только она успокоится, похвалите. Со временем питомец поймет, что прыгать не стоит.

Укусы

Кусание – способ изучения мира у щенков, но у взрослых собак это может быть связано с:

Страхом.

Обороной.

Защитой имущества.

Болью.

Социализация и воспитание необходимы всем собакам. Щенков нужно обучать с детства, а взрослым при необходимости потребуется помощь кинолога.

Поведенческие проблемы собак — это не повод для отчаяния, а возможность лучше понять своего питомца и укрепить связь с ним. С терпением, последовательностью и при необходимости с помощью специалистов можно скорректировать даже самые сложные привычки.

Помните, что собаки реагируют на внимание, заботу и правильный подход к воспитанию. Чем больше вы вкладываете в своего четвероногого друга, тем лучше он станет для вас.