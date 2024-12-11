Зачем чистить зубы собаке и как сделать это правильно

Зубы собаки не только украшают её внешний вид, но и играют ключевую роль в поддержании общего здоровья. Систематическая чистка предотвращает образование зубного камня, неприятный запах из пасти, а также развитие заболеваний, таких как кариес, гингивит и пародонтоз.
Эти проблемы могут привести к хроническим воспалениям и повлиять на работу сердца и иммунной системы животного. Регулярный уход за зубами помогает вовремя заметить проблемы и обратиться к ветеринару.
Приучение к чистке зубов лучше начинать с раннего возраста, начиная с 7–8 месяцев, когда у щенка уже полностью сформировались постоянные зубы. Для этого:
Постепенное привыкание к процедуре сделает её привычной и менее стрессовой для собаки.
Для домашней чистки зубов собаки понадобятся:
Процесс чистки
Рекомендуется проводить чистку спустя 2–3 часа после еды. Для собак с предрасположенностью к образованию зубного камня чистка может быть ежедневной.
Даже при регулярной домашней гигиене ветеринары советуют раз в два года проводить профессиональную ультразвуковую чистку. Этот метод позволяет удалить зубной камень, который невозможно устранить щеткой. Процедура проводится с анестезией или без неё, в зависимости от характера собаки и её состояния здоровья.
Качественный сухой корм помогает снизить скорость образования зубного налета благодаря механическому воздействию на зубы. Однако он не заменяет полноценной гигиенической обработки, особенно у собак, склонных к заболеваниям ротовой полости.
Зубно́й ка́мень — отвердевший зубной налёт, образующийся на поверхности зубов.
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