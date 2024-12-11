Зачем чистить зубы собаке и как сделать это правильно

2:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Зубы собаки не только украшают её внешний вид, но и играют ключевую роль в поддержании общего здоровья. Систематическая чистка предотвращает образование зубного камня, неприятный запах из пасти, а также развитие заболеваний, таких как кариес, гингивит и пародонтоз.

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Эти проблемы могут привести к хроническим воспалениям и повлиять на работу сердца и иммунной системы животного. Регулярный уход за зубами помогает вовремя заметить проблемы и обратиться к ветеринару.

Как приучить собаку к чистке зубов

Приучение к чистке зубов лучше начинать с раннего возраста, начиная с 7–8 месяцев, когда у щенка уже полностью сформировались постоянные зубы. Для этого:

Имитируйте процедуру : используйте марлю, смоченную в бульоне, чтобы протирать зубы. Это помогает щенку привыкнуть к манипуляциям.

: используйте марлю, смоченную в бульоне, чтобы протирать зубы. Это помогает щенку привыкнуть к манипуляциям. Используйте положительное подкрепление : хвалите питомца и угощайте его, если он спокойно реагирует.

: хвалите питомца и угощайте его, если он спокойно реагирует. Будьте терпеливы: начинайте с коротких процедур, постепенно увеличивая их продолжительность.

Постепенное привыкание к процедуре сделает её привычной и менее стрессовой для собаки.

Как чистить зубы в домашних условиях

Для домашней чистки зубов собаки понадобятся:

Специальная зубная щетка: она может быть с мягкой щетиной или в виде насадки на палец.

Зубная паста для собак: не используйте человеческую пасту, так как она может вызвать проблемы с пищеварением.

Процесс чистки

Увлажните щетку и нанесите на неё пасту.

Приподнимите губу собаки, чтобы открыть доступ к зубам.

Чистите зубы круговыми движениями, начиная с передних, постепенно переходя к боковым.

Обратите особое внимание на задние зубы, так как на них чаще всего образуется налет.

Удалите остатки пасты с помощью влажной марли или ватного тампона.

Рекомендуется проводить чистку спустя 2–3 часа после еды. Для собак с предрасположенностью к образованию зубного камня чистка может быть ежедневной.

Ультразвуковая чистка зубов

Даже при регулярной домашней гигиене ветеринары советуют раз в два года проводить профессиональную ультразвуковую чистку. Этот метод позволяет удалить зубной камень, который невозможно устранить щеткой. Процедура проводится с анестезией или без неё, в зависимости от характера собаки и её состояния здоровья.

Роль сухого корма в профилактике

Качественный сухой корм помогает снизить скорость образования зубного налета благодаря механическому воздействию на зубы. Однако он не заменяет полноценной гигиенической обработки, особенно у собак, склонных к заболеваниям ротовой полости.

Уточнения

Зубно́й ка́мень — отвердевший зубной налёт, образующийся на поверхности зубов.

