Почему кошка игнорирует лоток: основные причины и решения

Отказ кошки пользоваться лотком — одна из самых неприятных ситуаций для владельцев. Это может вызывать раздражение, особенно когда все попытки исправить ситуацию кажутся бесполезными.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Скучающая кошка

Однако у кошек есть свои причины для такого поведения, и разобраться в них поможет внимательное наблюдение за питомцем и анализ недавних изменений. Рассмотрим основные причины и способы их устранения.

Разница между домашними и уличными кошками

Распространено мнение, что бродячие кошки чаще не ходят в лоток. На самом деле, такие питомцы обычно быстро адаптируются к условиям дома, если у них нет заболеваний. Напротив, даже котенок, взятый из хорошей семьи, может внезапно перестать использовать лоток, если произошли значимые изменения в окружении.

Физиологические причины

Гормональная перестройка

Половое созревание, беременность, лактация или прием гормональных препаратов могут провоцировать метки или использование неподходящих мест для туалета.

Заболевания

Проблемы мочевыделительной системы — цистит, уретрит, мочекаменная болезнь — вызывают боль, жжение и частое мочеиспускание. Также причинами могут быть почечные воспаления или травмы. Если кошка игнорирует лоток для дефекации, обратите внимание на питание или исключите гельминтоз.

Возрастные изменения

С возрастом у кошек ослабляются мышцы мочевого пузыря, что может приводить к неконтролируемому мочеиспусканию.

Поведенческие и психологические факторы

Лоток и наполнитель

Любые изменения в привычном месте туалета — замена лотка, его перемещение или смена наполнителя — могут не понравиться кошке. Даже новый запах моющего средства или освежителя воздуха способен отпугнуть питомца.

Недостаток чистоты

Грязный лоток или слишком сильные запахи от наполнителя заставляют кошек искать другие места.

Стресс

Причинами стресса могут быть переезд, ремонт, новый член семьи или даже шумные гости. В таких случаях кошка может перестать ходить в лоток из-за растерянности и тревоги.

Обида или попытка привлечь внимание

Кошка может начать игнорировать лоток, если чувствует себя обделенной вниманием или обиженной на хозяев.

Что делать, чтобы кошка снова начала ходить в лоток

Проверить здоровье

Обратитесь к ветеринару для исключения заболеваний. Гормональные проблемы решаются стерилизацией или кастрацией.

Устранить стресс

Постарайтесь создать спокойную обстановку, используйте успокоительные средства, если это необходимо.

Работа с лотком

Верните старый лоток или оставьте немного старого наполнителя в новом.

Если кошка придирчива к чистоте, используйте комкующийся наполнитель и очищайте его после каждого посещения.

Поставьте лоток в укромное место, вдали от проходов и посторонних звуков.

Дополнительные меры

Установите отпугиватели в местах, где кошка гадит.

Рассмотрите использование специального лотка-домика для уединения.

Если кошка отказалась от лотка после болезни, купите новый, чтобы устранить ассоциации с болью.

Кошки — чувствительные существа, и их отказ ходить в лоток связан не с упрямством, а с внутренним дискомфортом. Внимательность, терпение и забота помогут вернуть порядок в доме.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

