Ушные болезни у кошек: как предотвратить и распознать

Уши кошки требуют регулярного ухода. Длинный и извилистый слуховой проход часто становится местом накопления серы и пыли. Избыток серы может привести к образованию пробок, что вызывает воспаления, отиты или нарушения вестибулярного аппарата.
Правильная чистка ушей — это не только профилактика болезней, но и подготовка к лечению, если требуется применение мазей или капель.
Частота процедуры зависит от следующих факторов:
Возраст: у пожилых кошек сера вырабатывается быстрее.
Образ жизни: домашние кошки требуют реже чистки, чем гуляющие на улице.
Порода: бесшерстные (сфинксы, эльфы) и вислоухие кошки нуждаются в чистке чаще (1 раз в неделю).
Состояние здоровья: при наличии заболеваний требуется более частый уход.
Здоровым кошкам, находящимся дома, чистка ушей требуется 1-2 раза в месяц, а осмотр — раз в неделю. Животным, участвующим в выставках, процедуру проводят перед мероприятиями.
Для профилактической чистки подходят:
Средство наносят на ватную палочку или салфетку. Для лечения используются только препараты, назначенные ветеринаром.
Подготовка
Процесс
Котятам не рекомендуется использовать ватные палочки. Вместо этого применяют капли, которые растворяют загрязнения. После закапывания массируют основание уха, а растворенные частички вылетают при потряхивании головы.
Признаки заболеваний
Любые подозрения требуют консультации с врачом.
Регулярно осматривайте уши.
При правильном уходе кошка будет здорова, а вам удастся избежать лишних расходов на лечение.
Ветерина́р (лат. veterinarius — «касающийся рабочего скота») — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.
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