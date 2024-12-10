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Ушные болезни у кошек: как предотвратить и распознать

Зоосфера

Уши кошки требуют регулярного ухода. Длинный и извилистый слуховой проход часто становится местом накопления серы и пыли. Избыток серы может привести к образованию пробок, что вызывает воспаления, отиты или нарушения вестибулярного аппарата.

Кот
Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

Правильная чистка ушей — это не только профилактика болезней, но и подготовка к лечению, если требуется применение мазей или капель.

Как часто нужно чистить уши

Частота процедуры зависит от следующих факторов:

Возраст: у пожилых кошек сера вырабатывается быстрее.

Образ жизни: домашние кошки требуют реже чистки, чем гуляющие на улице.

Порода: бесшерстные (сфинксы, эльфы) и вислоухие кошки нуждаются в чистке чаще (1 раз в неделю).

Состояние здоровья: при наличии заболеваний требуется более частый уход.

Здоровым кошкам, находящимся дома, чистка ушей требуется 1-2 раза в месяц, а осмотр — раз в неделю. Животным, участвующим в выставках, процедуру проводят перед мероприятиями.

Какие средства использовать

Для профилактической чистки подходят:

  • Хлоргексидин.
  • Вазелин.
  • Специальные лосьоны и спреи.

Средство наносят на ватную палочку или салфетку. Для лечения используются только препараты, назначенные ветеринаром.

Как чистить уши: пошаговая инструкция

Подготовка

  • Соберите все необходимые средства заранее.
  • Обеспечьте хорошее освещение.

Процесс

  • Успокойте кошку, при необходимости заверните в плед.
  • Выверните ушной хрящ, осмотрите его.
  • Смоченной салфеткой или палочкой аккуратно протрите ушную раковину, избегая глубинного проникновения.
  • Повторите с другим ухом.
  • Похвалите кошку и угостите лакомством.

Особенности ухода за котятами

Котятам не рекомендуется использовать ватные палочки. Вместо этого применяют капли, которые растворяют загрязнения. После закапывания массируют основание уха, а растворенные частички вылетают при потряхивании головы.

Что категорически запрещено

  • Мыть уши водой или мыльным раствором.
  • Использовать спирт или перекись водорода.
  • Чистить уши хлоргексидином, не разведенным водой.
  • Использовать спички с ватой или некачественные палочки.

Когда обратиться к ветеринару

Признаки заболеваний

  • Неприятный запах.
  • Избыточное или необычного цвета выделение серы.
  • Корочки, язвы, узелки.
  • Зуд, потряхивание головой.

Любые подозрения требуют консультации с врачом.

Как поддерживать уши в чистоте

Регулярно осматривайте уши.

  • Приучайте кошку к процедурам с детства.
  • Проводите плановые осмотры у ветеринара.
  • Используйте только безопасные средства.

При правильном уходе кошка будет здорова, а вам удастся избежать лишних расходов на лечение.

Уточнения

Ветерина́р (лат. veterinarius — «касающийся рабочего скота») — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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