Эти продукты обязательно должны быть в рационе у щенка, тогда его здоровье будет крепким

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Зоосфера

Нежирные белки

Приготовленная курица, индейка или нежирная говядина являются отличными источниками белка. Удалите все кости, кожу, прежде чем предлагать мясо щенку. Белки поддерживают развитие мышц и общий рост.

Щенок
Фото: commons.wikimedia.org by Johanaliceth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Щенок

Вареные овощи

Приготовленные на пару или отварные овощи, такие как морковь, горох и стручковая фасоль, богаты необходимыми витаминами и клетчаткой. Нарежьте их небольшими кусочками. Овощи способствуют сбалансированному питанию и помогают пищеварению.

Простой рис или макароны

Обычный, вареный рис или макароны содержат легкоусвояемые углеводы. Углеводы являются быстрым источником энергии.

Простой греческий йогурт

Выбирайте простой греческий йогурт без добавления сахара и искусственных подсластителей. Подавайте в умеренных количествах в качестве лакомства. Греческий йогурт содержит пробиотики, полезные для здоровья пищеварительной системы.

Яйца

Вареные яйца являются хорошим источником белка. Избегайте добавления соли, перца или других приправ. Яйца содержат незаменимые аминокислоты.

Фрукты

Предлагайте фрукты, такие как яблоки (без косточек), в умеренных количествах. Фрукты поставляют витамины и антиоксиданты.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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