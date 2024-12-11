Эти продукты обязательно должны быть в рационе у щенка, тогда его здоровье будет крепким

Приготовленная курица, индейка или нежирная говядина являются отличными источниками белка. Удалите все кости, кожу, прежде чем предлагать мясо щенку. Белки поддерживают развитие мышц и общий рост.
Приготовленные на пару или отварные овощи, такие как морковь, горох и стручковая фасоль, богаты необходимыми витаминами и клетчаткой. Нарежьте их небольшими кусочками. Овощи способствуют сбалансированному питанию и помогают пищеварению.
Обычный, вареный рис или макароны содержат легкоусвояемые углеводы. Углеводы являются быстрым источником энергии.
Выбирайте простой греческий йогурт без добавления сахара и искусственных подсластителей. Подавайте в умеренных количествах в качестве лакомства. Греческий йогурт содержит пробиотики, полезные для здоровья пищеварительной системы.
Вареные яйца являются хорошим источником белка. Избегайте добавления соли, перца или других приправ. Яйца содержат незаменимые аминокислоты.
Предлагайте фрукты, такие как яблоки (без косточек), в умеренных количествах. Фрукты поставляют витамины и антиоксиданты.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?