Ваш кот хозяйничает на столе: легкий способ это остановить

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Кошка на столе — это не о плохой примете, а об элементарной гигиене. Даже если ваш питомец не гуляет на улице, его пребывание на столе — вопиющая антисанитария. Представьте, как неприятно садиться за стол, где только что лежал кот, оставляя шерсть после своих процедур.

Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Европейский короткошерстный кот на выставке в Турку

Отучить кошку от привычки забираться на стол — задача не из легких. Многие владельцы подозревают, что их питомцы пользуются отсутствием хозяев, чтобы свободно исследовать запретные зоны. Однако терпение и систематический подход помогут справиться с этой проблемой.

Как отучить кошку лазить на стол

1. Разберитесь в причинах

Если стол стоит у окна, а подоконник недоступен, кошке просто некуда деваться: ей нужно место, чтобы смотреть на улицу или греться на солнце. Обеспечьте ей альтернативу.

2. Реагируйте вовремя

Наказывайте кошку только по факту, если застали её на месте преступления. Замеченные последствия спустя час — не повод для воспитательной беседы: питомец просто не поймет.

3. Сделайте стол непривлекательным

Покройте его фольгой, липкой лентой или используйте запахи цитрусовых — кошки их терпеть не могут. Эти меры помогут снизить интерес животного к поверхности.

4. Создайте альтернативы

Обустройте удобное место для кошки: подоконник, специальный домик, корзинку или уголок с игрушками. Это даст ей возможность оставаться в комфортной зоне.

5. Установите дисциплину

Кошки прекрасно понимают запреты, особенно если вы настойчивы и подкрепляете запреты эмоциональными командами. Главное — быть последовательным и не давать поблажек.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



