Ваш кот хозяйничает на столе: легкий способ это остановить

Кошка на столе — это не о плохой примете, а об элементарной гигиене. Даже если ваш питомец не гуляет на улице, его пребывание на столе — вопиющая антисанитария. Представьте, как неприятно садиться за стол, где только что лежал кот, оставляя шерсть после своих процедур.
Отучить кошку от привычки забираться на стол — задача не из легких. Многие владельцы подозревают, что их питомцы пользуются отсутствием хозяев, чтобы свободно исследовать запретные зоны. Однако терпение и систематический подход помогут справиться с этой проблемой.
Если стол стоит у окна, а подоконник недоступен, кошке просто некуда деваться: ей нужно место, чтобы смотреть на улицу или греться на солнце. Обеспечьте ей альтернативу.
Наказывайте кошку только по факту, если застали её на месте преступления. Замеченные последствия спустя час — не повод для воспитательной беседы: питомец просто не поймет.
Покройте его фольгой, липкой лентой или используйте запахи цитрусовых — кошки их терпеть не могут. Эти меры помогут снизить интерес животного к поверхности.
Обустройте удобное место для кошки: подоконник, специальный домик, корзинку или уголок с игрушками. Это даст ей возможность оставаться в комфортной зоне.
Кошки прекрасно понимают запреты, особенно если вы настойчивы и подкрепляете запреты эмоциональными командами. Главное — быть последовательным и не давать поблажек.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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