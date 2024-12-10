Удивительное рождение: в Бразилии зафиксирован редкий гибрид птиц

В небольшом городке Макуку, расположенном в штате Рио-де-Жанейро, произошло редкое и удивительное событие: в одном из местных птичников на свет появился необычный гибрид — результат скрещивания белой цесарки и голубого петуха породы Брама.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Курица и петух

Уникальные особенности гибрида

С момента рождения этот птенец привлекает внимание своей необычной внешностью. Он сочетает в себе черты обеих родительских пород: окраска оперения напоминает цесарку, однако на ногах присутствует густое оперение, характерное для породы Брама.

Поведение и здоровье птенца

По словам сотрудников птичника, птенец отличается высокой активностью и любопытством к окружающему миру. Несмотря на то, что он родился слепым на один глаз, его общее состояние оценивается как здоровое и крепкое.

Редкость подобного скрещивания

Биологи отмечают, что подобные случаи гибридизации между цесаркой и петухом породы Брама крайне редки, что делает это событие особенно значимым для местного сообщества и специалистов в области орнитологии.

Характеристики пород

Белая цесарка : происходит из Африки, была адаптирована в Бразилии в колониальный период. Отличается полностью белым оперением, компактным телосложением, небольшой головой с костным гребнем и коротким клювом. Ноги тонкие, без оперения; глаза маленькие и темные. Половозрелость наступает в 6 месяцев, с производством 80–100 яиц за цикл; инкубация длится около 28 дней.

: происходит из Африки, была адаптирована в Бразилии в колониальный период. Отличается полностью белым оперением, компактным телосложением, небольшой головой с костным гребнем и коротким клювом. Ноги тонкие, без оперения; глаза маленькие и темные. Половозрелость наступает в 6 месяцев, с производством 80–100 яиц за цикл; инкубация длится около 28 дней. Голубой петух породы Брама: азиатского происхождения, разведен в США. Известен своей красотой и массивным телосложением, с голубовато-серым оперением, небольшим гребнем типа "горошек" и коротким, хорошо сформированным хвостом. Петухи этой породы имеют густое оперение, покрывающее даже ноги. Куры начинают нестись в 6–7 месяцев, производя около 150 яиц в год; инкубация длится 21 день.

О городе Макуку

Макуку — небольшой и спокойный город в штате Рио-де-Жанейро, известный производством молочных продуктов и сельскохозяйственной деятельностью. Основан в 1993 году, город имеет корни, связанные с сельской колонизацией и расширением железнодорожной сети в регионе.

Интересные факты о гибридных животных

Случаи гибридизации в животном мире не редкость. Например, в 2012 году в зоопарке Новосибирска, Россия, родился "лелигр" — потомок льва и "лигрицы" (гибрид льва и тигрицы). А в 2014 году в США был зафиксирован случай рождения "лилигра" — результат скрещивания льва и "лигрицы".