Что лучше для собаки — поводок или шлейка? Все за и против

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Размер и порода

Оцените размер и породу вашего питомца. Более крупным и сильным собакам может быть больше пользы от шлейки, которая распределяет давление более равномерно, чем ошейник.

Фото: commons.wikimedia.org by Gabriela Vega, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чихуахуа

Потребности в обучении

Если ваш питомец все еще учится ходить на поводке, шлейка обеспечивает лучший контроль и предотвращает удушье. Поводки могут подойти для хорошо обученных питомцев.

Рекомендации по здоровью

Если у вашего питомца проблемы с дыханием или чувствительное горло, более щадящим вариантом будет шлейка.

Поводки, особенно для определенных пород, могут оказывать давление на шею и дыхательное горло.

Мастера побега

Некоторые домашние животные умеют выскальзывать из ошейников. Ремни безопасности, особенно те, которые фиксируются вокруг тела, могут быть более надежными.

Стиль ходьбы

Оцените поведение вашего питомца при ходьбе. Если он имеет тенденцию к тяге или имеет сильный поступательный импульс, ремни безопасности с передним зажимом могут обеспечить лучший контроль.

Активный отдых на свежем воздухе

Если ваш питомец занимается активным отдыхом или спортом, шлейка может обеспечить лучшую устойчивость и контроль.

Точки крепления

Поводки обычно имеют одну точку крепления, в то время как шлейки могут иметь передние и задние зажимы. Точка прикрепления влияет на то, как ваш питомец ходит и реагирует на ваши указания.

Стадия роста

Для растущих щенков шлейка может быть лучшим вариантом, так как она сводит к минимуму нагрузку на шею во время прогулок.

Уточнения

Оше́йник — изделие в виде кольца из кожи, ткани, металла, пластмассы и т. п. с застежкой, надеваемое на шею животному для ограничения подвижности, идентификации или украшения.

