Собака из приюта: что нужно знать перед выбором?

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

История

Собаки из приютов обычно имеют неизвестное прошлое. Собаки от заводчиков обычно имеют документально подтвержденную родословную, что дает представление об их происхождении и потенциальных чертах характера и особенностях здоровья.

Фото: 500px.com by Tobias Weidner, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Собака

Возраст и размер

В приютах часто содержатся собаки разных возрастов и размеров, среди которых как щенки, так и пожилые собаки.

Заводчики могут специализироваться на конкретных породах, что позволяет покупателям выбрать собаку с предсказуемым размером и характеристиками.

Здоровье и медицинская карта

Собаки из приютов обычно вакцинированы, стерилизованы или кастрированы, иногда они проходят базовое медицинское обследование.

Некоторые купленные собаки могут иметь подробные медицинские карты и специфическое генетическое тестирование, в зависимости от практики заводчика.

Поведение и темперамент

Собаки из приюта могут иметь непредсказуемое поведение из-за своего происхождения.

Собаки, купленные у заводчиков, могут иметь более предсказуемые черты, основанные на их стандартах породы и родословной.

Обучение и социализация

Собаки из приютов могут иметь разный уровень дрессировки и опыта социализации.

Собаки из питомников могут иметь раннюю дрессировку и социализацию от ответственных заводчиков.

Доступность конкретных пород

Приюты обычно предлагают смесь пород, в то время как заводчики специализируются на конкретных породах.

Если кто-то ищет конкретную породу, заводчик может быть более подходящим вариантом.

Уточнения

Приют для бездомных животных — место содержания бездомных, потерянных или брошенных животных, преимущественно собак и кошек.

