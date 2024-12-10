Боль, достойная легенды: всё об укусе муравья-пулемётчика

2:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Муравьи играют важную роль в экосистемах: они участвуют в переработке органических веществ, распространяют семена растений и регулируют численность других насекомых.

Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Южный огненный муравей

Но некоторые виды, такие как Муравьи-пули, это яркий пример адаптации в природе, где защита играет ключевую роль для выживания.

"Это чистая, ослепительная боль. Как будто идёшь по горящим углям с гвоздём в пятке", — описывает свои ощущения Джастин Шмидт, энтомолог и автор шкалы боли при укусах.

В своей книге "Укус дикой природы" описывает укус муравья-пулемётчика как испытание, которое можно рассказать внукам. Несмотря на интенсивную боль, от укусов этого насекомого никто никогда не умирал.

Однако ощущения настолько яркие, что Шмидту пришлось искать подходящие аналогии для описания боли. Он дал укусу муравья-пулемётчика максимальную оценку — 4 балла, наряду с укусами ястреба-тарантула и осы-воина.

Зачем муравьям такой яд?

Муравьи-пули обитают в тропических лесах Центральной и Южной Америки, живут колониями до 3000 особей и сталкиваются с множеством врагов — от птиц до обезьян.

Поскольку они крупные, активные и заметные, муравьи редко избегают внимания хищников. Их больное и токсичное жало стало главным способом выживания.

Но муравей не станет нападать без предупреждения. Чтобы отпугнуть врагов, насекомое использует сигналы:

стрекочущие звуки;

запах, напоминающий подгоревший чеснок;

блестящий чёрный цвет.

Насколько это опасно?

Хотя жало муравья-пули вызывает длительную боль (до 36 часов), его яд редко смертелен для человека. Для летального исхода требуется 245 укусов, что практически невозможно. Тем не менее, яд смертельно опасен для мелких животных.

У некоторых племён, например, сатере-маве, существует ритуал, где участники подвергаются множественным укусам муравьёв-пуль, и хотя боль невероятная, смертельных случаев не зарегистрировано.

Почему яд так действует?

Яд муравья содержит понератоксин — пептид, который активирует болевые рецепторы и долго остаётся в организме, что объясняет продолжительность боли.

"Укусы муравьёв-пульемётчиков вызывают боль, длительность которой значительно превышает время боли от укусов других насекомых, таких как пчёлы или осы", — утверждает Шмидт.

Уточнения

Джастин О Шмидт (англ. Justin Orvel Schmidt, 23 марта 1947, Rhinelander, Висконсин — 18 февраля 2023, Тусон, Аризона) — американский биолог и энтомолог, специализировавшийся на перепончатокрылых, признанный в мире специалист по их укусам и ужалениям, испытатель их на себе. Создатель Schmidt Sting Pain Index (Шкала силы ужалений Шмидта). Доктор философии, профессор.

