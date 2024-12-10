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Какая проблема беспокоит волонтеров-зоозащитников с наступлением холодов?

2:00
Зоосфера

С наступлением холодов у зоозащитников появляется новая проблема, которая беспокоит их больше других. Речь идёт о котах, которые прячутся под капотами и колёсными арками припаркованных автомобилей, чтобы согреться, пока двигатель ещё горячий. И, к сожалению, многие из них засыпают в этом уютном месте.

Кошка
Фото: flickr.com by Эсин Устюн, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка

Коты ищут в автомобилях не только тепло, но и безопасность. Для уличного животного тесное и тёмное пространство автомобиля кажется идеальным местом для отдыха. И если пушистый друг не успеет выбраться до того, как машина заведётся или поедет, это может привести к серьёзным последствиям.

В приюты часто приносят животных, пострадавших таким образом. К сожалению, не все из них выживают. Поэтому автовладельцам желательно следовать нескольким простым рекомендациям, которые помогут спасти жизнь пушистого друга. Это совсем несложно, но может стать настоящим спасением для котика.

1. Осмотрите колёса и загляните под арки. Не прячется ли там незваный гость?

2. Перед тем как завести двигатель, похлопайте по капоту. Не стоит стучать слишком сильно — это может повредить машине, а котик, если он есть внутри, испугается и забьётся ещё глубже.

3. Остановитесь и прислушайтесь. Если не слышно никаких звуков и шевелений, можно ехать.

4. Если вы слышите, что кто-то копошится внутри, похлопайте ещё раз. Скорее всего, проснувшийся котик поспешит покинуть опасное место.

5. Если вы услышали "МЯУ" во время движения — остановитесь! Аккуратно достаньте кота, а в идеале — покажите его ветеринарному врачу, обратитесь за помощью к волонтерам или оставьте у себя.

Кстати, многие водители делятся историями о том, как обрели лучшего друга именно таким образом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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