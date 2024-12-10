Мальт-паста — настоящий спаситель кошек кошек

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый владелец кошки, вероятно, сталкивался с ситуацией, когда питомец начинает откашливаться, как будто пытается избавиться от чего-то, или его даже рвет шерстью.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красивый кот

Это происходит из-за того, что кошки, вылизывая себя, заглатывают большое количество шерсти. В результате она накапливается в желудке и кишечнике, образуя комочки, которые причиняют дискомфорт и выходят наружу.

Хотя заглатывание шерсти — это естественный процесс для кошек, его избыток, особенно у пушистых питомцев, может вызывать ряд проблем:

— частую рвоту шерстяными комками;

— запоры и дискомфорт в желудочно-кишечном тракте;

— ухудшение аппетита и настроения.

Именно здесь на помощь приходит мальт-паста! Она содержит натуральные масла и волокна, которые облегчают прохождение шерсти по желудочно-кишечному тракту и обеспечивают ее безопасный вывод из организма.

Эти пасты разработаны с учетом вкуса кошек и обогащены витаминами и микроэлементами, что позволяет поддерживать здоровье питомца в период линьки. Регулярное использование мальт-пасты, особенно в сезон линьки, весной и осенью, поможет избежать всех этих неприятных последствий.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.



