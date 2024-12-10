Мальт-паста — настоящий спаситель кошек кошек

Каждый владелец кошки, вероятно, сталкивался с ситуацией, когда питомец начинает откашливаться, как будто пытается избавиться от чего-то, или его даже рвет шерстью.
Это происходит из-за того, что кошки, вылизывая себя, заглатывают большое количество шерсти. В результате она накапливается в желудке и кишечнике, образуя комочки, которые причиняют дискомфорт и выходят наружу.
Хотя заглатывание шерсти — это естественный процесс для кошек, его избыток, особенно у пушистых питомцев, может вызывать ряд проблем:
— частую рвоту шерстяными комками;
— запоры и дискомфорт в желудочно-кишечном тракте;
— ухудшение аппетита и настроения.
Именно здесь на помощь приходит мальт-паста! Она содержит натуральные масла и волокна, которые облегчают прохождение шерсти по желудочно-кишечному тракту и обеспечивают ее безопасный вывод из организма.
Эти пасты разработаны с учетом вкуса кошек и обогащены витаминами и микроэлементами, что позволяет поддерживать здоровье питомца в период линьки. Регулярное использование мальт-пасты, особенно в сезон линьки, весной и осенью, поможет избежать всех этих неприятных последствий.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.
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