Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Небесный диск Небры: Что древние знали о звёздах 3800 лет назад
Рекомендации по уходу за молодыми можжевельниками
Худеем на 30 кг! Людям с ожирением нужно начинать тренировать по особой схеме
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
Готовы к зиме? Как поддерживать организм в любой сезон
Как кошка показывает свою любовь: 3 главных сигнала
7 проверенных способов, как убрать пятна от наклеек
Срок продажи доли иностранцев в проекте Сахалин-1 продлили
Малина без червячков: 8 простых советов для садоводов

Мальт-паста — настоящий спаситель кошек кошек

1:16
Зоосфера

Каждый владелец кошки, вероятно, сталкивался с ситуацией, когда питомец начинает откашливаться, как будто пытается избавиться от чего-то, или его даже рвет шерстью.

Красивый кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивый кот

Это происходит из-за того, что кошки, вылизывая себя, заглатывают большое количество шерсти. В результате она накапливается в желудке и кишечнике, образуя комочки, которые причиняют дискомфорт и выходят наружу.

Хотя заглатывание шерсти — это естественный процесс для кошек, его избыток, особенно у пушистых питомцев, может вызывать ряд проблем:

— частую рвоту шерстяными комками;

— запоры и дискомфорт в желудочно-кишечном тракте;

— ухудшение аппетита и настроения.

Именно здесь на помощь приходит мальт-паста! Она содержит натуральные масла и волокна, которые облегчают прохождение шерсти по желудочно-кишечному тракту и обеспечивают ее безопасный вывод из организма.

Эти пасты разработаны с учетом вкуса кошек и обогащены витаминами и микроэлементами, что позволяет поддерживать здоровье питомца в период линьки. Регулярное использование мальт-пасты, особенно в сезон линьки, весной и осенью, поможет избежать всех этих неприятных последствий.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Гарик Харламов показал результат своего похудения
Шоу-бизнес
Гарик Харламов показал результат своего похудения Аудио 
Прогрев двигателя зимой: правда и мифы, которые могут вам дорого стоить
Авто
Прогрев двигателя зимой: правда и мифы, которые могут вам дорого стоить
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Садоводство, цветоводство
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев Мирный план Трампа для Зеленского — смерть, а для Путина — просто переговоры Любовь Степушова
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Последние материалы
Эта пятёрка немецких авто за 500 тыс. рублей прошла проверку временем
Древний щит римского солдата: редкая находка с трагической историей
Чихание у кошек: когда это просто мелочь, а когда стоит бить тревогу
Nvidia втягивают в американо-китайские трения
Секреты ухода за хедерой: от пересадки до обрезки
Ножки как с обложки: где лучше бегать — в спортзале или на улице?
Цитрусовая приправа для выпечки: невероятный аромат и вкус ваших новогодних шедевров
Как дать кошке таблетку и при этом не пострадать самому?
Зачем вам субсидии — Мексике и Канаде предложили стать американскими штатами
Стригущий лишай: симтомы и лечение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.