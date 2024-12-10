Как дать кошке таблетку и при этом не пострадать самому?

2:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Лечение наших пушистых любимцев — это всегда волнительное занятие, особенно когда речь заходит о приёме лекарств. Как правило, заставить кошку проглотить горькую таблетку непросто, и приходится прибегать к различным уловкам.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка ест

Перед тем, как дать кошке лекарство, внимательно изучите инструкцию и предписания врача, чтобы не ошибиться с дозировкой и частотой приема. Обратите особое внимание на то, как нужно принимать препарат: вместе с едой, на голодный желудок, в целом виде или в виде порошка. Эта информация обычно указана в инструкции, но если её нет, не стесняйтесь уточнить у ветеринара.

Заворачивание в одеяло

Чтобы зафиксировать кошку и защитить себя от когтей, можно завернуть её в большое полотенце или одеяло. Одной рукой возьмитесь за голову питомца так, чтобы большие и указательные пальцы оказались на его скулах ближе к пасти. Надавите на них, чтобы пасть приоткрылась, и вы смогли дать лекарство.

Если препарат в жидком виде набран в шприц без иглы, пасть следует открывать совсем немного, чтобы жидкость не вылилась. Если же нужно дать таблетку, то пасть нужно раскрыть шире. Таблетку следует положить на корень языка, чтобы животное не могло её выплюнуть, и держать рот закрытым, пока оно не проглотит лекарство. Если кошка удерживает таблетку во рту, можно слегка подуть ей в ноздри — это вызовет рефлекс глотания. После проглатывания лекарства желательно дать питомцу воды.

Вместе с едой

Если лекарство нужно давать во время приёма пищи, его можно спрятать в любимой еде кошки. Это может быть лакомство, кусочек мяса или сыра (если нет противопоказаний). Лучше давать не всю порцию, а только половину или даже четверть, чтобы кошка гарантированно проглотила таблетку. Существуют даже специальные лакомства с разными вкусами и отверстием для таблеток.

С помощью масла

Желатиновая капсула часто прилипает к языку и небу, постепенно растворяясь от слюны. Чтобы её проглотить, кошке нужно сделать несколько глотков воды. Можно попытаться дать воду из шприца без иглы, но это не всегда удаётся. Чтобы капсула легко прошла в пищевод, её нужно окунуть в вазелиновое или, в крайнем случае, подсолнечное или лососёвое масла.

Через специальный шприц

Этот прибор ещё называют "таблеткодавателем". Нужно поместить препарат в специальную прорезь на конце устройства, затем ввести шприц в пасть питомца и надавить на поршень — таблетка легко попадет в рот. После этого нужно удерживать пасть закрытой, пока кошка не проглотит лекарство.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.



