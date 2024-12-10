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Стригущий лишай: симтомы и лечение

Зоосфера

Для диагностики стригущего лишая не всегда достаточно визуальной диагностики. Потому применяют, в том числе лампу Вуда, при свете которой он загадочно светится.

Кошка, лишай
Фото: commons.wikimedia.org by Тодестойко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кошка, лишай

Дерматофитозы - грибковые инфекции кожи, волос и когтей, вызываемые различными видами грибов рода Microsporum и Trichophyton. Микроспория и трихофития проявляются схожим образом, поэтому их объединяют под общим названием — стригущий лишай. Грибы, вызывающие эту болезнь, невероятно устойчивы и могут выживать в окружающей среде от 12 до 52 месяцев.

Инкубационный период болезни может составлять от нескольких недель до двух месяцев. Большинство животных восприимчивы к дерматофитозам, но есть факторы, которые значительно повышают риск заражения:

— Молодые животные и котята

— Животные с нарушенным кожным покровом, через которые может проникнуть инфекция

— Животные со сниженным иммунитетом, например, при наличии других заболеваний или после стресса

— Породная предрасположенность

— Высокая температура и влажность в помещении также способствуют развитию болезни

Симптомы:

— Появление круглых участков облысения на голове или конечностях, шерсть вокруг которых легко выдергивается

— Сломанные волосы

— Чешуйки и корочки

— Области повышенной пигментации

— Присоединение вторичной бактериальной инфекции

— Зуд и самотравмирование

Для диагностики лишая проводят микроскопию кожного соскоба. Лампа Вуда не всегда может дать точный результат, так как многие споры вообще не светятся под её лучами. Для исследования по периферии пораженных участков кожи выщипывают небольшие пучки шерсти. Чтобы результат был точным, лучше делать анализ до начала лечения или спустя две недели после его окончания.

Лечение необходимо, иначе болезнь будет прогрессировать, очаги поражения расширяться, а залысины могут распространиться по всему телу животного. Кожа в этих местах воспаляется, под корочкой может скапливаться гной. Эти участки зудят, и животное испытывает сильный дискомфорт, расчесывая их и распространяя грибок еще больше.

— Лечение следует начинать только после подтверждения диагноза и под наблюдением врача.

— Назначаются противогрибковые препараты внутрь, а также местные обработки — При сильном зуде применяют препараты для его снижения, а в случае вторичной инфекции — антибиотики

— Регулярная уборка и дезинфекция помещений крайне важны, так как дерматофиты могут долго выживать в окружающей среде

— После окончания курса лечения необходимо сделать повторный анализ соскоба кожи на наличие грибка, чтобы убедиться в полном выздоровлении животного.

Уточнения

Трихофити́я или стригу́щий лиша́й — высококонтагиозный микоз из группы дерматомикозов вызываемый микроскопическими грибами у человека и животных.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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