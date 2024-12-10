Почему абиссинцы подходят не всем? Особенности этой породы

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Игривый характер

Абиссинские кошки, хотя и являются прекрасными компаньонами, они могут подходить не всем из-за нескольких факторов, которые потенциальные владельцы должны учитывать. Абиссинцы известны своим высоким уровнем энергии и игривым характером. Если вы предпочитаете более спокойную или энергичную кошку, абиссинская кошка может быть не идеальным выбором.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Абиссинский кот

Они действительно умные

Кроме того, абиссинцы очень умны и нуждаются в умственной стимуляции. Им нравятся интерактивные игры, игрушки-головоломки и исследование окрестностей.

Вы должны быть общительными

Еще одним соображением является их потребность в социальном взаимодействии. Абиссинцы, как правило, формируют прочные связи со своими владельцами и могут чувствовать себя одинокими или тревожными, если их оставить в покое на длительное время.

Если ваш образ жизни включает в себя длительное отсутствие, он может не очень хорошо сочетаться с социальной природой абиссинцев.

Уточнения

Абисси́нская кошка — порода домашних кошек, выведенная в Великобритании в конце XIX века на основе аборигенных пород кошек Восточной Африки и Юго-Восточной Азии.

