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Почему абиссинцы подходят не всем? Особенности этой породы

1:04
Зоосфера

Игривый характер

Абиссинские кошки, хотя и являются прекрасными компаньонами, они могут подходить не всем из-за нескольких факторов, которые потенциальные владельцы должны учитывать. Абиссинцы известны своим высоким уровнем энергии и игривым характером. Если вы предпочитаете более спокойную или энергичную кошку, абиссинская кошка может быть не идеальным выбором.

Абиссинский кот
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абиссинский кот

Они действительно умные

Кроме того, абиссинцы очень умны и нуждаются в умственной стимуляции. Им нравятся интерактивные игры, игрушки-головоломки и исследование окрестностей. 

Вы должны быть общительными

Еще одним соображением является их потребность в социальном взаимодействии. Абиссинцы, как правило, формируют прочные связи со своими владельцами и могут чувствовать себя одинокими или тревожными, если их оставить в покое на длительное время.

Если ваш образ жизни включает в себя длительное отсутствие, он может не очень хорошо сочетаться с социальной природой абиссинцев.

Уточнения

Абисси́нская кошка — порода домашних кошек, выведенная в Великобритании в конце XIX века на основе аборигенных пород кошек Восточной Африки и Юго-Восточной Азии.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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