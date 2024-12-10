Кто не дружит с холодом: породы собак, не терпящие зимний мороз

Зима может доставлять много радости, как собакам, так и их владельцам, но на холоде нужно учитывать особенности разных пород. Некоторые собаки адаптированы к холодным условиям, в то время как другие могут испытывать дискомфорт или даже подвергаться риску переохлаждения.
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Собака породы мопс
Малые и короткошерстные породы
Короткая шерсть и небольшие размеры делают такие породы более уязвимыми к холодным температурам. Примеры таких пород включают:
Чихуахуа: эти маленькие собаки чувствительны к холоду и могут замёрзнуть даже при относительно умеренных температурах.
Мопс: с короткой шерстью и тяжёлой дыхательной системой, мопсы быстро теряют тепло и могут испытывать затруднения при длительном нахождении на морозе.
Той-пудель: несмотря на то, что они могут быть достаточно активными, их мелкие размеры делают их уязвимыми к холоду.
Собаки с недостаточно развитой шерстью
Некоторые породы имеют легкую или недостаточную шерсть для защиты от морозов:
Бульдог: с короткой шерстью и тяжёлым телосложением, бульдоги плохо переносят холод, и длительная прогулка на улице может негативно сказаться на их здоровье.
Далматин: хотя они активны, их короткая шерсть не обеспечивает достаточной защиты от холода в зимний период.
Собаки с чувствительной кожей
Некоторые породы имеют более тонкую кожу и нуждаются в дополнительной защите:
Шарпей: эта порода имеет складки кожи, которые могут удерживать влагу и оказывать влияние на терморегуляцию при холоде.
Сиамская собака: эти собаки также имеют тонкую шерсть и могут легко замерзнуть на холоде.
Служебные и спортивные собаки с низким уровнем жира
Собаки, предназначенные для работы или спорта, могут иметь низкий процент подкожного жира:
Бегуны, такие как борзые: у них высокие метаболические потребности и низкий уровень жира, из-за чего они могут не выдерживать низких температур.
Рекомендации по прогулкам зимой
Краткие прогулки. Ограничьте время прогулок для вышеупомянутых пород, особенно в условиях сильного холода, чтобы предотвратить переохлаждение.
Одежда для собак. Рассмотрите возможность использования собачьих курток или свитеров, которые обеспечивают дополнительную теплоизоляцию.
Температурный порог. Будьте внимательны к температурным условиям. Если на улице очень холодно, участите время, проведённое дома, и используйте альтернативные способы активностей, например, игры внутри.
Регулярные проверки. Следите за состоянием собаки во время прогулки. Если она начинает трястись, поджимать лапы или проявлять беспокойство, это сигнал к тому, что пора возвращаться домой.
Уход за лапами. Регулярно проверяйте лапы собаки на наличие льда, снега или химикатов, которые могут быть нанесены на дороги и тротуары.
Зимой важно помнить, что не все породы собак предназначены для длительных прогулок на улице, особенно в холодные дни. Позаботьтесь о своих питомцах, учитывайте их индивидуальные особенности и следуйте рекомендациям, чтобы обеспечить комфорт и безопасность во время зимних прогулок. Уделяя внимание потребностям ваших собак, вы сможете наслаждаться зимними приключениями вместе с ними, не беспокоясь о их здоровье.