Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Международные круизные лайнеры пока не возвращаются в Россию
В последних матчах РПЛ Зенит стабильно преследуют неудачи, и на это есть две причины
Как тягач Navio L5 решит проблему нехватки водителей
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Устойчивость к времени: как надёжно сохранить чеснок до весны
Не стирайте шторы, пока не прочтёте это!
В Токио каждого туриста удивляет именно это
Самая старая в мире птица готова стать матерью в 74 года
Санкции ударили по продажам валюты крупнейших экспортеров РФ

Кто не дружит с холодом: породы собак, не терпящие зимний мороз

3:35
Зоосфера » Собаки

Зима может доставлять много радости, как собакам, так и их владельцам, но на холоде нужно учитывать особенности разных пород. Некоторые собаки адаптированы к холодным условиям, в то время как другие могут испытывать дискомфорт или даже подвергаться риску переохлаждения. 

Собака породы мопс
Фото: commons.wikimedia.org by DodosD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Собака породы мопс

Малые и короткошерстные породы

Короткая шерсть и небольшие размеры делают такие породы более уязвимыми к холодным температурам. Примеры таких пород включают:

  • Чихуахуа: эти маленькие собаки чувствительны к холоду и могут замёрзнуть даже при относительно умеренных температурах.
  • Мопс: с короткой шерстью и тяжёлой дыхательной системой, мопсы быстро теряют тепло и могут испытывать затруднения при длительном нахождении на морозе.
  • Той-пудель: несмотря на то, что они могут быть достаточно активными, их мелкие размеры делают их уязвимыми к холоду.

Собаки с недостаточно развитой шерстью

Некоторые породы имеют легкую или недостаточную шерсть для защиты от морозов:

  • Бульдог: с короткой шерстью и тяжёлым телосложением, бульдоги плохо переносят холод, и длительная прогулка на улице может негативно сказаться на их здоровье.
  • Далматин: хотя они активны, их короткая шерсть не обеспечивает достаточной защиты от холода в зимний период.

Собаки с чувствительной кожей

Некоторые породы имеют более тонкую кожу и нуждаются в дополнительной защите:

  • Шарпей: эта порода имеет складки кожи, которые могут удерживать влагу и оказывать влияние на терморегуляцию при холоде.
  • Сиамская собака: эти собаки также имеют тонкую шерсть и могут легко замерзнуть на холоде.

Служебные и спортивные собаки с низким уровнем жира

Собаки, предназначенные для работы или спорта, могут иметь низкий процент подкожного жира:

  • Бегуны, такие как борзые: у них высокие метаболические потребности и низкий уровень жира, из-за чего они могут не выдерживать низких температур.

Рекомендации по прогулкам зимой

  1. Краткие прогулки. Ограничьте время прогулок для вышеупомянутых пород, особенно в условиях сильного холода, чтобы предотвратить переохлаждение.
  2. Одежда для собак. Рассмотрите возможность использования собачьих курток или свитеров, которые обеспечивают дополнительную теплоизоляцию.
  3. Температурный порог. Будьте внимательны к температурным условиям. Если на улице очень холодно, участите время, проведённое дома, и используйте альтернативные способы активностей, например, игры внутри.
  4. Регулярные проверки. Следите за состоянием собаки во время прогулки. Если она начинает трястись, поджимать лапы или проявлять беспокойство, это сигнал к тому, что пора возвращаться домой.
  5. Уход за лапами. Регулярно проверяйте лапы собаки на наличие льда, снега или химикатов, которые могут быть нанесены на дороги и тротуары.

Зимой важно помнить, что не все породы собак предназначены для длительных прогулок на улице, особенно в холодные дни. Позаботьтесь о своих питомцах, учитывайте их индивидуальные особенности и следуйте рекомендациям, чтобы обеспечить комфорт и безопасность во время зимних прогулок. Уделяя внимание потребностям ваших собак, вы сможете наслаждаться зимними приключениями вместе с ними, не беспокоясь о их здоровье.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как понять, что ваш кот считает вас своей собственностью
Домашние животные
Как понять, что ваш кот считает вас своей собственностью Аудио 
Простой ингредиент, который полностью меняет вкус бульона
Еда и рецепты
Простой ингредиент, который полностью меняет вкус бульона Аудио 
Кто по закону имеет право войти в вашу квартиру без разрешения: что делать, если вы не хотите открывать дверь
Недвижимость
Кто по закону имеет право войти в вашу квартиру без разрешения: что делать, если вы не хотите открывать дверь Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев Мирный план Трампа для Зеленского — смерть, а для Путина — просто переговоры Любовь Степушова
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Последние материалы
В Токио каждого туриста удивляет именно это
Самая старая в мире птица готова стать матерью в 74 года
Санкции ударили по продажам валюты крупнейших экспортеров РФ
Как посадить и вырастить диморфотеку дома
Всё, что нужно знать о термальных источниках
Сделка века! В Болгарии продали полуразрушенный особняк за почти 2 миллиарда рублей
УАЗ ответил на критику владельцев новых внедорожников
Кто не дружит с холодом: породы собак, не терпящие зимний мороз
Готовим клубни картофеля к посадке: методы обработки для здоровья растений
Макароны с курицей и овощами на сковороде — части курочки и овощи можно брать любые
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.