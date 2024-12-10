Кто не дружит с холодом: породы собак, не терпящие зимний мороз

3:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Зима может доставлять много радости, как собакам, так и их владельцам, но на холоде нужно учитывать особенности разных пород. Некоторые собаки адаптированы к холодным условиям, в то время как другие могут испытывать дискомфорт или даже подвергаться риску переохлаждения.

Фото: commons.wikimedia.org by DodosD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Собака породы мопс

Малые и короткошерстные породы

Короткая шерсть и небольшие размеры делают такие породы более уязвимыми к холодным температурам. Примеры таких пород включают:

Чихуахуа: эти маленькие собаки чувствительны к холоду и могут замёрзнуть даже при относительно умеренных температурах.

Мопс: с короткой шерстью и тяжёлой дыхательной системой, мопсы быстро теряют тепло и могут испытывать затруднения при длительном нахождении на морозе.

Той-пудель: несмотря на то, что они могут быть достаточно активными, их мелкие размеры делают их уязвимыми к холоду.

Собаки с недостаточно развитой шерстью

Некоторые породы имеют легкую или недостаточную шерсть для защиты от морозов:

Бульдог: с короткой шерстью и тяжёлым телосложением, бульдоги плохо переносят холод, и длительная прогулка на улице может негативно сказаться на их здоровье.

Далматин: хотя они активны, их короткая шерсть не обеспечивает достаточной защиты от холода в зимний период.

Собаки с чувствительной кожей

Некоторые породы имеют более тонкую кожу и нуждаются в дополнительной защите:

Шарпей: эта порода имеет складки кожи, которые могут удерживать влагу и оказывать влияние на терморегуляцию при холоде.

Сиамская собака: эти собаки также имеют тонкую шерсть и могут легко замерзнуть на холоде.

Служебные и спортивные собаки с низким уровнем жира

Собаки, предназначенные для работы или спорта, могут иметь низкий процент подкожного жира:

Бегуны, такие как борзые: у них высокие метаболические потребности и низкий уровень жира, из-за чего они могут не выдерживать низких температур.

Рекомендации по прогулкам зимой

Краткие прогулки. Ограничьте время прогулок для вышеупомянутых пород, особенно в условиях сильного холода, чтобы предотвратить переохлаждение. Одежда для собак. Рассмотрите возможность использования собачьих курток или свитеров, которые обеспечивают дополнительную теплоизоляцию. Температурный порог. Будьте внимательны к температурным условиям. Если на улице очень холодно, участите время, проведённое дома, и используйте альтернативные способы активностей, например, игры внутри. Регулярные проверки. Следите за состоянием собаки во время прогулки. Если она начинает трястись, поджимать лапы или проявлять беспокойство, это сигнал к тому, что пора возвращаться домой. Уход за лапами. Регулярно проверяйте лапы собаки на наличие льда, снега или химикатов, которые могут быть нанесены на дороги и тротуары.

Зимой важно помнить, что не все породы собак предназначены для длительных прогулок на улице, особенно в холодные дни. Позаботьтесь о своих питомцах, учитывайте их индивидуальные особенности и следуйте рекомендациям, чтобы обеспечить комфорт и безопасность во время зимних прогулок. Уделяя внимание потребностям ваших собак, вы сможете наслаждаться зимними приключениями вместе с ними, не беспокоясь о их здоровье.