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Собаки устали от однообразия: способы разнообразить питание вашего питомца

2:03
Зоосфера » Собаки

Даже самый любимый и качественный корм может со временем надоесть вашему питомцу, если кормить его одним и тем же каждый день.

Собака лежит на полу
Фото: unsplash.com by Dominik QN, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака лежит на полу

Собаки, как и люди, нуждаются в разнообразии в питании. Чтобы сделать рацион вашего четвероногого друга более интересным и сбалансированным, вы можете воспользоваться несколькими простыми способами, которые описаны ниже. Главное условие — вводить изменения постепенно и осмысленно.

Добавьте влажный корм

Если вы кормите собаку сухим кормом, попробуйте разнообразить её рацион с помощью влажного корма. Это не только добавит разнообразия вкусов, но и обеспечит организм питомца дополнительной влагой, что особенно важно для собак, которые неохотно пьют воду. Начните с небольшого количества влажного корма, добавляя его к привычному сухому. Постепенно увеличивайте пропорцию влажного корма, внимательно наблюдая за реакцией питомца. Можно также организовывать отдельные кормления влажным кормом 1-2 раза в неделю.

Полезные лакомства

Добавьте в рацион натуральные продукты, такие как овощи, фрукты и нежирное мясо. Такие добавки сделают питание не только разнообразнее, но и обогатят его витаминами и минералами. Вот несколько примеров:

  • Тыква — отличный источник клетчатки и бета-каротина.
  • Морковь — богата витамином А.
  • Яблоки без семян — содержат пектин и витамины.
  • Отварная куриная грудка — добавит высококачественного белка.

Игрушки для еды

Сделайте процесс кормления увлекательным с помощью специальных игрушек и головоломок. Например, мячики с лакомствами, из которых корм высыпается, пока собака играет, или интерактивные миски-лабиринты, которые замедляют поедание и стимулируют умственную активность. Эти простые решения помогут развлечь вашего питомца и сделают процесс питания более интересным.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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