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Топ-3 факта, почему золотистые ретриверы являются лучшей породой собак

1:28
Зоосфера

Удивительные компаньоны

Золотистые ретриверы известны своими уникальными качествами, которые делают их исключительными компаньонами. Их дружелюбный и общительный характер является отличительной чертой, что делает их замечательными домашними питомцами.

Золотистый ретривер
Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Золотистый ретривер

Одной из примечательных черт является их интеллект. Золотистые ретриверы быстро обучаются и часто преуспевают в дрессировке. Этот интеллект в сочетании с их стремлением угодить делает их способными к различным видам деятельности, от тренировок на ловкость до помощи людям с ограниченными возможностями.

Особенная шерсть

Их характерная золотистая шерсть не только эстетична, но и практична. Водостойкая шерсть позволяет им наслаждаться водными видами деятельности и обеспечивает изоляцию в различных погодных условиях.

Эмоциональный интеллект

Помимо своих физических характеристик, золотистые ретриверы обладают замечательным эмоциональным интеллектом. Они обладают интуицией и могут чувствовать эмоции своего владельца, предлагая комфорт и общение, когда это необходимо.

Эта эмоциональная чувствительность способствует их эффективности в качестве собак-терапевтов и помощников. Их дружелюбный нрав и спокойный темперамент делают их хорошо подходящими для семей, что делает их одной из самых любимых и популярных пород собак.

Уточнения

Золоти́стый ретри́вер или го́лден-ретри́вер (англ. golden retriever), — порода охотничьих собак, выведенная в Великобритании в XIX веке.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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