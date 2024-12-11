Бактерии в слюне собаки: почему они представляют угрозу

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Некоторые любители собак искренне верят, что их питомцы способны залечивать раны вылизыванием. Однако это мнение — всего лишь миф, который может привести к серьезным последствиям. Если на коже есть повреждения, такие как царапины или порезы, позволять собаке прикасаться к ним языком категорически не рекомендуется.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Две собаки

Дело в том, что в слюне собаки могут содержаться бактерии, называемые капноцитофагами. Эти микроорганизмы для животного безопасны, но при попадании на поврежденную кожу человека могут вызвать серьезные осложнения, иногда заканчивающиеся летальным исходом. Особенно уязвимы люди с ослабленным иммунитетом, но и те, кто обладает крепким здоровьем, не защищены полностью.

Симптомы инфекции, вызванной капноцитофагами, могут проявиться как сразу, так и спустя 3-5 дней, а иногда даже через две недели. К их числу относятся: повышение температуры, рвота, диарея, головная боль, боли в животе, мышцах или суставах. Также важно следить за состоянием кожи: покраснение, опухоль или нагноение в месте контакта со слюной — повод немедленно обратиться к врачу.

Что касается неповрежденной кожи, если вам приятно, когда собака облизывает руки, лицо или ноги, вы можете это позволить. Главное правило — всегда тщательно мыть эти участки водой с антибактериальным мылом после контакта с животным.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



