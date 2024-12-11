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Купать или не купать: что важно знать о гигиене собак

1:01
Зоосфера » Собаки

Осень, зима и весна — сложный период для владельцев собак, ведь прогулки часто заканчиваются грязными лапами и шерстью. Из-за этого многие начинают купать своих питомцев значительно чаще, чем обычно. Однако ветеринары предупреждают: это не лучший выход.

Самец золотистого ретривера.
Фото: flickr.com by Скотт Бекнер, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Самец золотистого ретривера.

Специалисты предлагают простую формулу, чтобы разобраться, как часто стоит купать собаку. Умножьте привычное количество банных процедур на пять. Например, если вы моете собаку раз в неделю, следующее купание можно перенести на пять недель.

Почему это важно

Частое мытье может смыть естественные жиры, которые защищают кожу и шерсть животного. В результате шерсть теряет блеск, а кожа становится уязвимой к заболеваниям.

При этом важно помнить, что каждая собака уникальна, и подход к уходу за ней должен быть индивидуальным. Проконсультируйтесь с ветеринаром, чтобы не навредить своему питомцу.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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