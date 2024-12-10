Как кошка показывает свою любовь: 3 главных сигнала

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошек часто называют высокомерными созданиями, которые якобы не способны на глубокую привязанность к человеку. Но на самом деле это просто стереотип. Ваш пушистый друг может вас искренне любить, даже если выражает это немного иначе, чем вы ожидаете.

Как понять, что вы стали объектом обожания для вашей кошки

Кошка спит рядом с вами

Когда кошка выбирает место для сна, она ищет безопасное и уютное пространство. Если ваш питомец предпочитает спать рядом с вами, это говорит о полном доверии. Животное точно не станет проводить время там, где чувствует угрозу.

Кошка облизывает вас

Если ваша кошка часто облизывает руки или даже лицо, это сигнал того, что она воспринимает вас как часть своей "семьи". Такой жест — проявление заботы, ведь в природе кошки вылизывают своих котят, чтобы защитить и успокоить их.

Кошка трётся о вас головой

Кошка, которая трётся головой или лапами о ваше тело, делает это не просто так. Так она метит вас своим запахом, показывая, что вы — часть её территории. Это верный признак того, что ваш питомец считает вас "своим".