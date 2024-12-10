Чихание у кошек: когда это просто мелочь, а когда стоит бить тревогу

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Как и у людей, чихание у кошек — явление вполне обычное. Если ваш питомец пару раз чихнул, но в остальном остаётся бодрым и активным, волноваться не о чем. Однако бывают ситуации, когда этот симптом нельзя игнорировать.

Фото: Wikipedia by George E. Koronaios, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Британская кошка

Что делать, если кошка чихает

Услышав кошачье "апчхи", проявите больше внимания к своему питомцу в ближайшие несколько дней. Наблюдайте за изменениями в его поведении и состоянии.

Если у вас есть другие животные, лучше изолировать чихающего кота, чтобы избежать возможного заражения. Если никаких тревожных признаков не проявилось, а чихание прекратилось, можете вздохнуть с облегчением. Но если ваш питомец продолжает чихать, появляются выделения с кровью или другие симптомы, немедленно обратитесь к ветеринару.

Почему кошка чихает

Причиной чихания чаще всего становятся инфекции, такие как вирус герпеса кошек, кальцивироз, инфекционный перитонит, вирусный иммунодефицит, хламидиоз, бордетеллёз или микоплазмоз. Эти заболевания ослабляют иммунитет животного, делая его уязвимым к другим недугам.

Ещё одной причиной может быть воспаление корня зуба. В редких случаях чихание может сигнализировать о раке.

Кошки также чихают из-за аллергии или воздействия раздражающих веществ, таких как табачный дым, парфюмерия или химические средства для уборки.

Как лечить чихающую кошку

Методы лечения зависят от причины чихания. Иногда достаточно устранить раздражающие факторы или аллерген, чтобы состояние питомца улучшилось. В более серьёзных случаях ветеринар может назначить антибиотики или противовоспалительные препараты. Если эти меры окажутся неэффективными, возможно, потребуется хирургическое вмешательство.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



