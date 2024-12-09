Охотнадзор ищет конфликтного тигра в окрестностях Приморского края

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Хасанском районе Приморского края ведется поиск конфликтного тигра. Хищник забрел в село Барабаш и стал нападать на собак. Кроме того, в поселке Андреевка также разыскиваются два тигра.

Фото: commons.wikimedia.org by Murray Foubister, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Деревья в снегу

Команда специалистов из "Земли леопарда" совместно с охотничьим надзором Приморья принимает меры по отлову конфликтующих амурских тигров в данном муниципалитете. Третьего декабря в Барабаше был замечен взрослый самец тигра, который атаковал домашних собак. Для отпугивания животного применяются светошумовые устройства.

Сотрудники следят за развитием ситуации, организуют профилактические мероприятия и информируют местных жителей о необходимых мерах предосторожности, передает vostokmedia.com.

Есть вероятность, что тигра придется изъять из его естественной среды, так как его поведение может свидетельствовать о наличие проблем со здоровьем.

Уточнения

Примо́рский край (Примо́рье) — субъект Российской Федерации. Административный центр — город Владивосток, который также является центром Дальневосточного федерального округа.



