Охотнадзор ищет конфликтного тигра в окрестностях Приморского края

В Хасанском районе Приморского края ведется поиск конфликтного тигра. Хищник забрел в село Барабаш и стал нападать на собак. Кроме того, в поселке Андреевка также разыскиваются два тигра.
Команда специалистов из "Земли леопарда" совместно с охотничьим надзором Приморья принимает меры по отлову конфликтующих амурских тигров в данном муниципалитете. Третьего декабря в Барабаше был замечен взрослый самец тигра, который атаковал домашних собак. Для отпугивания животного применяются светошумовые устройства.
Сотрудники следят за развитием ситуации, организуют профилактические мероприятия и информируют местных жителей о необходимых мерах предосторожности, передает vostokmedia.com.
Есть вероятность, что тигра придется изъять из его естественной среды, так как его поведение может свидетельствовать о наличие проблем со здоровьем.
Примо́рский край (Примо́рье) — субъект Российской Федерации. Административный центр — город Владивосток, который также является центром Дальневосточного федерального округа.
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