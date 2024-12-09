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5 привычек собак, которые мы неправильно понимаем

1:16
Зоосфера

Виляние хвостом

В то время как виляние хвостом может сигнализировать о счастье, оно не всегда является индикатором настроения собаки. Собаки могут вилять хвостом, когда нервничают или встревожены.

Собака
Фото: unsplash.com by Redd Angelo reddangelo16, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Рычание

Рычание часто ассоциируется с агрессией, но собаки могут рычать по разным причинам, включая игривость, страх или дискомфорт. Правильный перевод требует оценки ситуации и понимания сопутствующих сигналов.

Лизание

Хотя облизывание является формой привязанности, оно также может указывать на стресс или проблемы со здоровьем.

Избегание зрительного контакта

Некоторые люди ошибочно интерпретируют избегание зрительного контакта с собакой как признак вины. Тем не менее собаки могут избегать зрительного контакта из-за беспокойства или подчинения, а не из-за чувства вины.

Натягивание поводка

Натягивание поводка во время прогулок часто рассматривается как демонстрация доминирования. На самом деле собаки могут тянуть из-за волнения, любопытства или отсутствия приучения к поводку. Положительное подкрепление и последовательная дрессировка могут эффективно бороться с этим поведением.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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