5 привычек собак, которые мы неправильно понимаем

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Виляние хвостом

В то время как виляние хвостом может сигнализировать о счастье, оно не всегда является индикатором настроения собаки. Собаки могут вилять хвостом, когда нервничают или встревожены.

Фото: unsplash.com by Redd Angelo reddangelo16, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Рычание

Рычание часто ассоциируется с агрессией, но собаки могут рычать по разным причинам, включая игривость, страх или дискомфорт. Правильный перевод требует оценки ситуации и понимания сопутствующих сигналов.

Лизание

Хотя облизывание является формой привязанности, оно также может указывать на стресс или проблемы со здоровьем.

Избегание зрительного контакта

Некоторые люди ошибочно интерпретируют избегание зрительного контакта с собакой как признак вины. Тем не менее собаки могут избегать зрительного контакта из-за беспокойства или подчинения, а не из-за чувства вины.

Натягивание поводка

Натягивание поводка во время прогулок часто рассматривается как демонстрация доминирования. На самом деле собаки могут тянуть из-за волнения, любопытства или отсутствия приучения к поводку. Положительное подкрепление и последовательная дрессировка могут эффективно бороться с этим поведением.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



