Ваша кошка часто царапается? Вот что нужно делать

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сохраняйте спокойствие

Важно сохранять спокойствие и избегать резких реакций. Резкие движения или громкие звуки могут еще больше напугать вашу кошку.

Фото: openverse.org by Fabian, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Когти кошки

Очистите рану

Аккуратно промойте поцарапанный участок водой с мылом, чтобы снизить риск заражения. Промокните насухо чистой тканью. Нанесите на царапину мягкий антисептик или мазь с антибиотиком, чтобы предотвратить инфицирование.

Избегайте наказания

Воздержитесь от наказания своей кошки. Кошки могут царапаться в качестве формы общения или игры, а наказание может привести к страху и агрессии.

Обеспечьте умственную и физическую стимуляцию

Убедитесь, что ваша кошка получает достаточную умственную и физическую стимуляцию. Царапание — это естественное поведение для кошек, и предоставление когтеточек или подушечек для царапания может изменить их поведение.

Подстригайте когти вашей кошки

Регулярная стрижка когтей может снизить риск появления царапин. Используйте подходящие кусачки для кошачьих когтей или обратитесь к ветеринарному врачу за рекомендациями.

Используйте положительное подкрепление

Подкрепляйте положительное поведение лакомствами и похвалой, когда ваша кошка использует когтеточки вместо неподходящих поверхностей.

Рассмотрите мягкие колпачки для ногтей

Мягкие колпачки для ногтей, нанесенные ветеринаром, могут временно закрыть когти вашей кошки, сводя к минимуму воздействие царапин.

Уточнения

Лихора́дка от коша́чьих цара́пин (фелиноз, болезнь кошачьей царапины, доброкачественный лимфоретикулёз, гранулёма Молляре) — острое инфекционное заболевание. Возникает после укусов и царапин кошек.

