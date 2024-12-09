Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Синоптики рассказали о погоде на Новый год
Как распознать, что двигатель скоро выйдет из строя
Никита Кологривый раскрыл, какой гонорар получил за съёмки в нашумевшем сериале про криминальные группировки
Простые правила, которые помогут снизить уровень пыли в квартире
Орлова рассказала, когда узнала о планах Сердюкова сделать предложение Бородиной
Экологичное дачное решение: как использовать картон и бумагу
По каким признакам можно определить, что вы столкнулись с выгоранием на работе
В Ростовской области прошёл международный саммит АгриФуд Россия 2024
Мощные магнитные бури обрушатся на Землю с 11 по 13 декабря

Почему ваша кошка разминает всё вокруг: Загадки кошачьего инстинкта

1:54
Зоосфера

Вечер, уютный диван, чашка чая в руках… и вдруг появляется ваш пушистый друг, с серьёзным выражением мордочки и мурлыканьем.

Когти кошки
Фото: Wikipedia by myllissa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Когти кошки

Он берёт лапками мягкую поверхность, будь то одеяло, подушка или даже ваши колени, и начинает их разминать. Это может быть и немного больно, но всё же мило, ведь кошка таким образом выражает своё удовольствие. Но почему кошки это делают?

Сначала стоит разобраться, что такое кошачье "замешивание". Это когда кошка разминает мягкие поверхности своими лапками, разводя и сводя их поочерёдно, как будто месит тесто.

Кошки делают это инстинктивно, и хотя для нас это может быть просто забавным поведением, на самом деле это имеет несколько объяснений.

Почему кошки так делают?

Котята с самого рождения начинают размина́ть живот матери, когда кормятся грудью. Это помогает стимулировать выработку молока и приносит котёнку чувство тепла и безопасности.

Этот инстинкт сохраняется на всю жизнь и у взрослых кошек. Даже если они уже не кормятся, разминание напоминает им о комфорте раннего детства.

Но есть и другие причины для такого поведения. У кошек есть пахучие железы, расположенные на подушечках лап, щёках и у основания хвоста. Разминая мягкие поверхности, кошки "помечают" их своим запахом, делая их частью своей территории.

Таким образом, кошка не просто расслабляется — она сообщает всем остальным, что это её место.

Кроме того, существует теория, что такое поведение может быть наследием их диких предков. В условиях дикой природы кошки разминали траву, чтобы сделать себе более удобное место для сна.

Это напоминает поведение собак, которые тоже кружатся перед тем, как лечь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных, близкими русскому «мяу», являются названия кошки в древнеегипетском (mj.w) и китайском языках (māo).
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Садоводство, цветоводство
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода Аудио 
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Наука и техника
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли Аудио 
Как понять, что ваш кот считает вас своей собственностью
Домашние животные
Как понять, что ваш кот считает вас своей собственностью Аудио 
Популярное
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли

Астрономы сделали удивительное открытие — они обнаружили крупнейший резервуар воды во Вселенной.

Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Договорённости Путина и Эрдогана по Сирии — тактическое отступление Москвы Любовь Степушова Русская Исландия предлагает встречу с Двумя монахами, Медовыми водопадами и броккенским призраком Игорь Буккер МиГ-31И. Уникальный небесный носитель гиперзвуковых ракет Дмитрий Плотников
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Последние материалы
В Минздраве заявили, что новая вакцина от ковида защищает от актуальных штаммов
Как получить рефинансирование ипотеки без подтверждения дохода
Звезда юмористического шоу вышла замуж на Мальдивах
Ветеринар рассказал, какие продукты могут быть опасны для питомцев
Стал известен необычный пункт в райдере Niletto, из-за которого певец может не выйти на сцену
Повредившая ногу во время спектакля Кристина Асмус готовится к операции: гораздо сложнее и гаже
Секрет идеальных бархатцев: лучшие способы защиты от дождя и грибка
Жена Константина Эрнста появилась на публике в шубе за миллионы рублей
Тренировки, которые портят осанку: откажитесь от этих упражнений
Центробанк готов пойти на риск, чтобы остановить инфляцию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.