Почему ваша кошка разминает всё вокруг: Загадки кошачьего инстинкта

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вечер, уютный диван, чашка чая в руках… и вдруг появляется ваш пушистый друг, с серьёзным выражением мордочки и мурлыканьем.

Фото: Wikipedia by myllissa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Когти кошки

Он берёт лапками мягкую поверхность, будь то одеяло, подушка или даже ваши колени, и начинает их разминать. Это может быть и немного больно, но всё же мило, ведь кошка таким образом выражает своё удовольствие. Но почему кошки это делают?

Сначала стоит разобраться, что такое кошачье "замешивание". Это когда кошка разминает мягкие поверхности своими лапками, разводя и сводя их поочерёдно, как будто месит тесто.

Кошки делают это инстинктивно, и хотя для нас это может быть просто забавным поведением, на самом деле это имеет несколько объяснений.

Почему кошки так делают?

Котята с самого рождения начинают размина́ть живот матери, когда кормятся грудью. Это помогает стимулировать выработку молока и приносит котёнку чувство тепла и безопасности.

Этот инстинкт сохраняется на всю жизнь и у взрослых кошек. Даже если они уже не кормятся, разминание напоминает им о комфорте раннего детства.

Но есть и другие причины для такого поведения. У кошек есть пахучие железы, расположенные на подушечках лап, щёках и у основания хвоста. Разминая мягкие поверхности, кошки "помечают" их своим запахом, делая их частью своей территории.

Таким образом, кошка не просто расслабляется — она сообщает всем остальным, что это её место.

Кроме того, существует теория, что такое поведение может быть наследием их диких предков. В условиях дикой природы кошки разминали траву, чтобы сделать себе более удобное место для сна.

Это напоминает поведение собак, которые тоже кружатся перед тем, как лечь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных, близкими русскому «мяу», являются названия кошки в древнеегипетском (mj.w) и китайском языках (māo).



