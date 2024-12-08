Эти признаки говорят, что щенка срочно нужно вести к ветеринару

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1:32
Зоосфера

Чрезмерный сон или вялость

Щенки, конечно, много спят, если вы заметите внезапное увеличение вялости или чрезмерного сна, это может указывать на основную проблему со здоровьем.

Кошка и собака
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и собака

Резкие изменения в поведении

Если у вашего щенка происходят резкие изменения в поведении, такие как повышенная агрессия, пугливость или необычная замкнутость, это может быть признаком дискомфорта или болезни.

Изменения в пищевых привычках

Аппетит щенка может колебаться, но значительное и постоянное снижение количества еды или питья может сигнализировать о проблемах со здоровьем, которые требуют ветеринарной помощи.

Постоянные проблемы с пищеварением

Частая диарея, рвота или затрудненный стул могут быть признаками проблем с пищеварением или инфекций, требующих профессиональной оценки.

Необъяснимая потеря или набор веса

Значительные изменения в весе щенка, которые не связаны с диетой или корректировкой физических упражнений, могут указывать на проблемы со здоровьем, требующие ветеринарной оценки.

Неприятные запахи

Постоянный неприятный запах изо рта, необычный запах тела или изменения запаха мочи или кала могут указывать на проблемы с зубами, инфекции или проблемы с пищеварением.

Выделения из глаз или носа

Непрерывные выделения из глаз или носа могут указывать на респираторные или глазные инфекции, требующие ветеринарного обследования.

 

Уточнения

Ветерина́р (лат. veterinarius — «касающийся рабочего скота») — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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