Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему коты лазают по столу и как это прекратить
Лучшие советы по уходу за гвоздикой для вашего сада
Секрет сладких помидоров раскрыт: попробуйте этот метод
Как сыворотки для ресниц с пептидами могут удлинить ваши ресницы
Топ-5 самых дорогих штрафов для водителей в России
Какие напитки помогут быстрее победить простуду
Эти признаки говорят, что щенка срочно нужно вести к ветеринару
Больше не нужно переплачивать! Наконец-то нашли альтернативу ипотеке
Дзюба повторил достижение Кержакова в РПЛ

Как приучить собаку к мытью лап после прогулки? Лайфхаки, которые вам помогут

1:46
Зоосфера

Начните раньше

Начинайте обучение, когда ваш щенок еще совсем маленький. Молодые собаки, как правило, легче адаптируются к новому распорядку дня.

Щенок
Фото: flickr.com by leisergu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Щенок

Положительная ассоциация

Сделайте опыт мытья лап положительным. Используйте спокойный и ободряющий тон во время процесса, а затем предлагайте угощения или похвалу.

Знакомство с манипуляциями с лапами

Регулярно осторожно прикасайтесь к лапам щенка, даже когда вы их не моете. Это поможет щенку привыкнуть к ощущениям.

Используйте мыло, подходящее для домашних животных

Выберите мягкое и подходящее для домашних животных мыло, чтобы вымыть лапы вашего щенка. Убедитесь, что оно безопасно для собак и не вызовет раздражения.

Постепенное воздействие воды

Приучайте щенка к воде постепенно. Начните с влажной ткани и медленно переходите к неглубокой емкости с водой. Это поможет щенку привыкнуть к ощущению мокрых лап.

Используйте теплую воду

Убедитесь, что вода теплая, так как экстремальные температуры могут быть некомфортными для вашего щенка.

Короткий процесс

Поначалу сеансы мытья лап должны быть короткими. Это предотвращает перегрузку щенка и помогает сформировать положительные ассоциации.

Последовательность — ключ к успеху

Будьте последовательны в своем подходе. Регулярно мойте лапы щенка, особенно после прогулок, чтобы сделать это привычной рутиной.

Терпение

Обучение требует времени. Если ваш щенок поначалу кажется тревожным или сопротивляется, проявите терпение и продолжайте укреплять положительные ассоциации.

 

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Авто
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей Аудио 
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Садоводство, цветоводство
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям Аудио 
Популярное
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей

Заправляйтесь литрами — это поможет избежать потерь из-за погрешности оборудования и получить точное количество оплаченного топлива.

Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Сводка с фронта: Россия закрыла небо над полигоном Капустин Яр, Трамп начинает избегать Зеленского Дмитрий Плотников Наша планета стремительно нагревается, смертельная жара 2024 года повторится неоднократно Игорь Буккер Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Минусы автоматической коробки передач в холодное время года
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Последние материалы
Топ-5 самых дорогих штрафов для водителей в России
Какие напитки помогут быстрее победить простуду
Эти признаки говорят, что щенка срочно нужно вести к ветеринару
Дзюба повторил достижение Кержакова в РПЛ
Больше не нужно переплачивать! Наконец-то нашли альтернативу ипотеке
Кому подходят кальмары и как их правильно выбирать
Как приучить собаку к мытью лап после прогулки? Лайфхаки, которые вам помогут
Мытье волос: как частота влияет на их здоровье
Простой способ вырастить колокольчики дома
Почему орхидеи не цветут и как это исправить — простой народный метод
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.