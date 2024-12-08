Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить вкусный салат с кальмарами и ананасами за 20 минут
Исследования вас поразят: ежедневные прогулки продлевают жизнь
Народные подкормки для орхидей: как добиться обильного цветения
Правило пяти секунд оказалось опасным для здоровья мифом
Спасаем яблони: что делать при повреждении грызунами
Россия укрепляет международные связи — выделены средства на взносы в организации
Секонд-хенд из Японии — автовладельцы делают выбор в пользу качества
Мексика готова упростить въезд для российских туристов
Оригинальные идеи для зимнего гардероба: флиска, пайетки и не только

В Венгрии обнаружили новое место обитания красивых редких птиц

1:51
Зоосфера

В Венгрии можно встретить редкие и красивые виды птиц, которые находятся под усиленной охраной государства.

Птица
Фото: flickr.com by Найджел Воаден, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Птица

Зимой в Сумегу был обнаружен один из самых редких видов — усатая овсянка (Emberiza cia). Эта птица обитает на границе города и окружающих его гор, предпочитая южную экспозицию склонов.

Наблюдение за птицами — это всегда увлекательное занятие, особенно когда речь заходит о семье. Из-за оперяющихся птенцов старые птицы на некоторое время покидают свои места, и вопрос о соседстве с ними становится особенно интересным.

По оценкам орнитологов, национальный запас этого вида составляет от 500 до 750 пар. В округе Веспрем, где находится самый большой непрерывный массив аггтелек-карста в данной области, можно найти ценную информацию о них.

Усатая овсянка считается одной из самых красивых птиц в Венгрии. Голова самца имеет серый базовый фон с черными полосками, а тело — рыжеватый оттенок с коричневой полосой. Для этих птиц наиболее характерен мелодичный звук "cla", благодаря которому они получили своё научное латинское название.

Этот теплолюбивый вид был обнаружен на границе Варпалоты, зимой он питается семенами сорняков, что было доказано в ходе исследований на территории Венгрии только в 1950-х годах. При чём для размножения парам необходима относительно большая территория.

Возможно графство Веспрем станет местом для пополнения численности этих прекрасных птиц, которые находятся под усиленной охраной на территории Венгрии, и его природоохранная ценность составляет 100 тысяч форинтов.

Уточнения

Орнитоло́гия — раздел зоологии позвоночных, изучающий птиц, их эмбриологию, морфологию, физиологию, экологию, систематику и географическое распространение. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов
Экономика и бизнес
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов Аудио 
Простой ингредиент, который полностью меняет вкус бульона
Еда и рецепты
Простой ингредиент, который полностью меняет вкус бульона Аудио 
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Садоводство, цветоводство
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям Аудио 
Популярное
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани

Чтобы банный веник стал мягким и полезным, его нужно правильно запарить. Узнайте лучшие методы для дубовых, липовых и эвкалиптовых веников.

Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Крылатая ракета большой дальности Калибр. Мощь и точность уникального русского оружия Дмитрий Плотников Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Сводка с фронта: ВСУ близки к потере сразу пяти городов, депутаты Рады готовятся бежать из страны
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Последние материалы
Россия укрепляет международные связи — выделены средства на взносы в организации
Секонд-хенд из Японии — автовладельцы делают выбор в пользу качества
Мексика готова упростить въезд для российских туристов
Откуда у кошек такая тяга к сну? Раскрываем генетические тайны
Оригинальные идеи для зимнего гардероба: флиска, пайетки и не только
Ризотто с креветочным кремом получается нежным, насыщенным и таким ароматным
Три простых способа, чтобы сбросить 6 кг за месяц
В Венгрии обнаружили новое место обитания красивых редких птиц
«Красная Поляна» первой в регионе открыла сезон для лыжников и сноубордистов
Изменение климата обвинили в разрушении китайских династий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.