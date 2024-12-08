В Венгрии обнаружили новое место обитания красивых редких птиц

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Венгрии можно встретить редкие и красивые виды птиц, которые находятся под усиленной охраной государства.

Фото: flickr.com by Найджел Воаден, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Птица

Зимой в Сумегу был обнаружен один из самых редких видов — усатая овсянка (Emberiza cia). Эта птица обитает на границе города и окружающих его гор, предпочитая южную экспозицию склонов.

Наблюдение за птицами — это всегда увлекательное занятие, особенно когда речь заходит о семье. Из-за оперяющихся птенцов старые птицы на некоторое время покидают свои места, и вопрос о соседстве с ними становится особенно интересным.

По оценкам орнитологов, национальный запас этого вида составляет от 500 до 750 пар. В округе Веспрем, где находится самый большой непрерывный массив аггтелек-карста в данной области, можно найти ценную информацию о них.

Усатая овсянка считается одной из самых красивых птиц в Венгрии. Голова самца имеет серый базовый фон с черными полосками, а тело — рыжеватый оттенок с коричневой полосой. Для этих птиц наиболее характерен мелодичный звук "cla", благодаря которому они получили своё научное латинское название.

Этот теплолюбивый вид был обнаружен на границе Варпалоты, зимой он питается семенами сорняков, что было доказано в ходе исследований на территории Венгрии только в 1950-х годах. При чём для размножения парам необходима относительно большая территория.

Возможно графство Веспрем станет местом для пополнения численности этих прекрасных птиц, которые находятся под усиленной охраной на территории Венгрии, и его природоохранная ценность составляет 100 тысяч форинтов.

Уточнения

Орнитоло́гия — раздел зоологии позвоночных, изучающий птиц, их эмбриологию, морфологию, физиологию, экологию, систематику и географическое распространение.

