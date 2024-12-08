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В Казахстане фермеры требуют сократить численность сайгаков

3:40
Зоосфера

Эксперты объяснили, что численность сайгаков в Казахстане необходимо сократить. В казахском обществе существуют разные подходы к этому вопросу.

Сайгак
Фото: commons.wikimedia.org by Яков Федоров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сайгак

Сайгак — одно из редких животных, сохранившееся со времен ледникового периода благодаря уникальной способности адаптироваться. Они сосуществовали с мамонтами и саблезубыми тиграми, переживая сложные времена. Сайгаки живут в открытых степях и полупустынях, их тело способно удерживать тепло в морозы, а кожа защищает от солнца в жару. Изменение климата и нехватка корма заставили их мигрировать на тысячи километров, приспосабливаясь к новым местам обитания.

Археологи помимо Казахстана обнаружили останки сайгаков от Великобритании до Аляски. Рисунки на скале Тамгалы, датируемые VIII-V веками до нашей эры, свидетельствуют об этом. В народных эпосах, передающихся из уст в уста с XIV по XVI века, упоминается бесчисленное количество сайгаков на казахской земле.

Численость сайгаков за последние 20 лет увеличилась на 6900% до 2,8 миллиона, хотя в 2005 году их было всего 40 тысяч. Сегодня 95% сайгаков живут в Казахстане.

Причиной снижения численности сайгаков в конце 1990-х- начале 2000-х годов стала незаконная охота из-за спроса на рога в Китае. В 1991 году их было около 1 миллиона, но к 2003 осталось не более 21 тысячи.

Эпидемия пастереллеза 2015 года также сыграла свою роль: более 200 тысяч сайгаков погибло из-за вспышки инфекции в нескольких регионах Казахстана.

Но в последние годы усилилась защита сайгаков на государственном уровне, и их количество увеличилось до 2 миллионов в 2023 году. Это негативно сказалось на экосистеме, что вызвало недовольство фермеров. Они жалуются, что "сайгаки уничтожили пастбища", поэтому Министерством сельского хозяйства был разработан проект внесения изменений в правила субсидирования по возмещению инвестиционных затрат субъектов агропромышленного комплекса.

Проектом предусмотрено снижение стоимости проволочных сеток и специальных ограждений для сельскохозяйственных угодий. Сейчас проект рассматривается совместно с заинтересованными государственными органами.

Профессор Мурат Нурышев, доктор биологических наук отмечает, что казахское население всегда уважало сайгака, считая его убийство покушением на природу. мясо и рога этого животного считались целебными.

Учёный предупреждает, что варварский метод регулирования численности сайгаков может повредить имиджу страны. По его мнению, необходимо получить разрешение CITES, международной организации по защите флоры и фауны, и развивать фармакологическое производство по переработке мяса и костей сайгака.

Также необходимо открыть завод по переработке ценного мяса. Мурат Нурышев рассказал, что 100 граммов мяса сайгака стоят около 100 долларов. Этот богатый витаминами и полезный продукт ищут за границей. В мире есть места, где готовят пищу из мяса разных животных, но не хватает оленины. Мясокомбинат мог бы удовлетворить этот спрос.

Уточнения

Сайга́ (самка), маргач или сайга́к (самец; лат. Saiga tatarica) — парнокопытное млекопитающее из подсемейства настоящих антилоп. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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