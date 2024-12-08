Рыбаки поймали в Чёрном море трёхметровую мурену весом 160 кг

В Чёрном море рыбаки стали свидетелями удивительного события — в их сети попался гигантский экземпляр мурены длиной 2,55 метра и весом около 160 кг. Этот уникальный улов был пойман во время научно-исследовательских работ, организованных по заказу Института рыбных ресурсов.
Рыбаки находились в 15 милях к востоку от мыса Эмине, когда в их сети угодила крупная мурена. Союз охотников и рыболовов Болгарии сообщил, что моряки подняли её на борт рыболовного судна "ЭГЕО-2", а затем отпустили. Рыбаки сняли видео, на котором запечатлели момент освобождения этого удивительного существа.
Судно, на котором был зафиксирован невероятный улов, базируется в Варне и принадлежит Ивайло Здравкову, а его экипаж состоит из Тони Тончева, Стефана Зоева и Стефана Владимирова.
Моряки были приятно удивлены своей находкой, но при этом отметили, что в Чёрном море изредка встречаются и более крупные экземпляры, чем эта мурена.
Это не первый случай, когда черноморские рыбаки добывают редкую крупную рыбу и отпускают её в море. За такие благородные поступки даже была учреждена премия "Спаситель Морония", которую вручают за подобные действия.
Болга́рия — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.
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