Рыбаки поймали в Чёрном море трёхметровую мурену весом 160 кг

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Чёрном море рыбаки стали свидетелями удивительного события — в их сети попался гигантский экземпляр мурены длиной 2,55 метра и весом около 160 кг. Этот уникальный улов был пойман во время научно-исследовательских работ, организованных по заказу Института рыбных ресурсов.

Фото: commons.wikimedia.org by Фернандо Лосада Родригес, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мурена

Рыбаки находились в 15 милях к востоку от мыса Эмине, когда в их сети угодила крупная мурена. Союз охотников и рыболовов Болгарии сообщил, что моряки подняли её на борт рыболовного судна "ЭГЕО-2", а затем отпустили. Рыбаки сняли видео, на котором запечатлели момент освобождения этого удивительного существа.

Судно, на котором был зафиксирован невероятный улов, базируется в Варне и принадлежит Ивайло Здравкову, а его экипаж состоит из Тони Тончева, Стефана Зоева и Стефана Владимирова.

Моряки были приятно удивлены своей находкой, но при этом отметили, что в Чёрном море изредка встречаются и более крупные экземпляры, чем эта мурена.

Это не первый случай, когда черноморские рыбаки добывают редкую крупную рыбу и отпускают её в море. За такие благородные поступки даже была учреждена премия "Спаситель Морония", которую вручают за подобные действия.

Уточнения

Болга́рия — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.

