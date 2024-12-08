Почему кошка портит шторы и как с этим справиться

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие кошки обожают лазать по шторам, приводя своих хозяев в отчаяние. Это не только портит внешний вид дорогих занавесок, но и создаёт лишние хлопоты. Однако проблему можно решить, направив поведение кошки в нужное русло. Вот несколько эффективных способов, которые помогут отучить вашего пушистого друга от "скалолазания".

Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Злая кошка

Как отучить кошку лазить по шторам

1. Обеспечьте кошке альтернативы для активности

Часто кошки лазают по шторам из-за скуки или избытка энергии. Решение простое:

Купите игрушки: интерактивные игрушки, мячики или лазерные указки помогут занять питомца.

интерактивные игрушки, мячики или лазерные указки помогут занять питомца. Создайте игровую зону: установите на стенах полочки, повесьте канаты или когтеточки.

Когда у кошки появится место для лазания и игр, её интерес к шторам снизится.

2. Используйте отпугиватели

Если игрушки и конструкции не помогают, попробуйте безопасные отпугиватели.

Устройства на сжатом воздухе: они издают звук, который не причиняет вреда питомцу, но эффективно отучают его от нежелательного поведения.

3. Примените натуральные ароматические средства

Кошки не любят запахи цитрусовых. Это можно использовать в своих целях:

Заполните бутылку с распылителем апельсиновым или лимонным соком.

Слегка обработайте шторы кислой жидкостью.

Неприятный запах отпугнёт кошку, и она перестанет приближаться к занавескам.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

