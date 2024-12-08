Почему коты лазают по столу и как это прекратить

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек сталкиваются с тем, что их питомцы лазают по столам, создавая беспорядок и нарушая чистоту. Однако есть проверенные методы, которые помогут отучить кошку от этой привычки. Подход следует подбирать индивидуально, а иногда потребуется терпение и время.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Толстый кот

Эффективные методы отучения кошки лазить по столу

1. Создание неприятных ассоциаций

Кошки запоминают места, вызывающие у них дискомфорт. Чтобы стол перестал привлекать питомца, можно использовать такие средства:

Алюминиевая фольга : кошкам не нравится её текстура и звук.

: кошкам не нравится её текстура и звук. Двухсторонний скотч: липкая поверхность вызывает у кошек неприятные ощущения на лапах.

Когда кошка наступит на такой материал, она, скорее всего, начнёт избегать стола. Однако успех метода зависит от характера животного.

2. Использование ароматических отпугивающих средств

Некоторые ароматы категорически неприятны для кошек. На стол можно разместить:

лаванду,

мяту,

цитрусовые.

Эти запахи помогут создать зону, которую питомец будет обходить стороной.

3. Создание альтернативного пространства для кошки

Часто кошки лазают по столу из любопытства или желания привлечь внимание. Чтобы устранить эту причину, важно обеспечить питомца удобным местом для игр и отдыха, например:

когтеточку с площадкой,

игровую зону с любимыми игрушками.

Если у кошки есть своё пространство, стол станет менее интересным.

4. Обучение команде "Нет"

Обучение основным командам — важная часть воспитания. Команда "Нет" поможет кошке понять, что лазание по столу нежелательно. Последовательность и мягкость в обучении — ключ к успеху. Помните, что кошки не осознают разницы между "хорошим" и "плохим" поведением, и только ваше терпение поможет им понять правила.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

