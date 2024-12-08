Сон с кошкой: 3 причины, почему это полезно для вас обоих

Многие люди не пускают своих кошек в постель, ссылаясь на неудобства: шерсть на белье или опасения за здоровье. Однако эксперты напоминают, что сон с питомцем может быть не только приятным, но и полезным. Давайте разберём, в чём преимущества совместного сна с кошкой.
1. Чувство безопасности
Совместный сон с кошкой помогает и человеку, и питомцу чувствовать себя защищёнными. Для кошки это вполне объективно: хозяин рядом, а значит, она в безопасности. Для человека же это действует на подсознательном уровне, создавая ощущение уюта и покоя.
2. Поддержка при депрессии
Если вы склонны к подавленному настроению или депрессивным состояниям, не прогоняйте питомца из постели. Нежное присутствие кошки, её тепло и мурлыканье способствуют улучшению морального состояния и созданию ощущения близости.
3. Снижение стресса
Если вы часто испытываете нервное напряжение, совместный сон с кошкой может стать природной антистресс-терапией. Кошки излучают спокойствие, и их присутствие помогает человеку расслабиться и снова обрести душевное равновесие.
Кошки инстинктивно выбирают места, где чувствуют себя в безопасности, а запах и тепло хозяина идеально подходят для их спокойного сна. Они также стремятся укрепить связь с человеком через совместное времяпрепровождение.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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