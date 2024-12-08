Почему курица может навредить вашему питомцу

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Курица часто считается основой рациона для кошек, особенно среди сторонников натурального питания. Она кажется доступной, полезной и безопасной для питомцев. Однако эксперты предупреждают: курица не всегда лучший выбор. Давайте разберёмся, почему.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка ест

Почему курица может быть опасной для кошек

1. Опасные кости

Многие части курицы содержат мелкие и острые кости, которые могут нанести серьёзный вред животному. Они опасны не только для кошек, но и для собак с более мощными челюстями. Такие кости способны травмировать внутренние органы, что в некоторых случаях может привести к летальному исходу.

2. Вред куриной кожи

Куриная кожа содержит слишком много жира, что делает её неподходящей для кошачьего рациона. Избыточный жир может привести к проблемам с печенью и органами пищеварения, что особенно опасно для животных с уже имеющимися нарушениями обмена веществ.

3. Аллергическая реакция на филе

Даже казалось бы безопасное куриное филе может стать причиной проблем. У некоторых кошек есть склонность к аллергическим реакциям, а курица — один из распространённых аллергенов для животных. Поэтому вводить её в рацион следует с осторожностью и только после консультации с ветеринаром.

Что делать

Если вы хотите включить курицу в рацион питомца, отдавайте предпочтение высококачественному мясу без костей, жира и кожи. Варёное куриное филе без специй может быть безопасным вариантом, но его нельзя делать основной частью рациона. Не забывайте разнообразить меню кошки и учитывать её индивидуальные потребности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

