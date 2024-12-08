Какой звук заставляет вашего кота мурлыкать от счастья

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Принято считать, что кошки находят радость в жизни только в еде и запахах. Однако исследования показали, что некоторые звуки также вызывают у них восторг и особую реакцию. Давайте разберём, какие звуки кошки любят больше всего.

Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белый кот с чёрной мордой

Любимые звуки кошек

1. Голос хозяина

Кошки привязываются к одному человеку в семье, которого считают своим хозяином и авторитетом. Голос этого человека способен успокоить питомца в стрессовой ситуации или остановить его озорные выходки. Для кошек этот звук ассоциируется с безопасностью и комфортом.

2. Звук царапания

Питомцы обожают звуки, которые они сами издают, царапая ткань, дерево или другие поверхности. Это может быть способом самовыражения или даже развлечением. Многие коты находят удовольствие в том, чтобы исследовать текстуры и звуки с помощью лап.

3. Звуки, связанные с едой

Ничто так не радует кошку, как звуки, связанные с кормлением. Шелест пакета с кормом, звон высыпающихся гранул или звук открывающейся консервной банки мгновенно привлекают внимание пушистиков. Некоторые из них даже реагируют на такие сигналы, как хлопок дверцы холодильника, потому что это для них означает приближение любимого лакомства.

Почему эти звуки так важны для кошек

Любимые звуки для кошек — это те, которые ассоциируются с их базовыми потребностями: безопасностью, комфортом, интересом и питанием. Эти реакции — часть их природных инстинктов и привычек, которые помогают им выживать и чувствовать себя счастливыми в домашних условиях.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

