Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продукты, которые незаслуженно называют вредными: мнение эксперта
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Почему коты лазают по столу и как это прекратить
Лучшие советы по уходу за гвоздикой для вашего сада
Секрет сладких помидоров раскрыт: попробуйте этот метод
Как сыворотки для ресниц с пептидами могут удлинить ваши ресницы
Топ-5 самых дорогих штрафов для водителей в России
Какие напитки помогут быстрее победить простуду
Эти признаки говорят, что щенка срочно нужно вести к ветеринару

Как понять, что ваш кот считает вас своей собственностью

1:59
Зоосфера

Стереотип о том, что каждый кот считает себя главным в доме, не так уж далёк от истины. Возможно, ваш пушистый друг не ощущает себя "боссом", но он вполне может стремиться к контролю над вашей жизнью и домочадцами. Это часть их естественного поведения, которое проявляется в разных формах. Давайте разберём признаки того, что ваш кот пытается вас "подчинить".

Злой котик
Фото: flickr.com by mhx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Злой котик

Признаки стремления кота к контролю

1. Кот лежит в коридоре или у двери

Хозяин может удивляться: "Почему мой кот игнорирует мягкую лежанку и выбирает пол в коридоре или возле двери?" Всё просто: из такого положения коту удобно наблюдать за всеми членами семьи и контролировать передвижения. Если питомец ложится прямо у порога, это может быть ещё и демонстрацией своего влияния. Каждый раз, переступая через него, вы подтверждаете его значимость.

2. Кот преследует человека

Если ваш кот постоянно ходит за вами из комнаты в комнату, это не просто любопытство. Такое поведение указывает на желание видеть каждое ваше действие. Это типичный пример стремления к контролю: животное словно говорит, что хочет знать, что вы делаете, и где вы находитесь.

3. Кот трётся о человека

На первый взгляд кажется, что ваш питомец проявляет привязанность. И это правда — но лишь частично. Основная цель кота, когда он трётся о вас, — оставить свой запах. Это способ заявить окружающим, что вы его "собственность" и часть его территории.

Почему коты так себя ведут

Такое поведение обусловлено природными инстинктами. Кошки территориальны и стремятся установить свою роль в "стае". Их действия — от выбора стратегически удобного места до постоянного наблюдения за вами — подчинены одной цели: укрепить свою позицию и ощущение контроля.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Еда и рецепты
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза Аудио 
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Наука и техника
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты Аудио 
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Шоу-бизнес
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус Аудио 
Популярное
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей

Заправляйтесь литрами — это поможет избежать потерь из-за погрешности оборудования и получить точное количество оплаченного топлива.

Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Сводка с фронта: Россия закрыла небо над полигоном Капустин Яр, Трамп начинает избегать Зеленского Дмитрий Плотников Наша планета стремительно нагревается, смертельная жара 2024 года повторится неоднократно Игорь Буккер Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Минусы автоматической коробки передач в холодное время года
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Последние материалы
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Почему коты лазают по столу и как это прекратить
Лучшие советы по уходу за гвоздикой для вашего сада
Секрет сладких помидоров раскрыт: попробуйте этот метод
Как сыворотки для ресниц с пептидами могут удлинить ваши ресницы
Топ-5 самых дорогих штрафов для водителей в России
Какие напитки помогут быстрее победить простуду
Эти признаки говорят, что щенка срочно нужно вести к ветеринару
Больше не нужно переплачивать! Наконец-то нашли альтернативу ипотеке
Дзюба повторил достижение Кержакова в РПЛ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.