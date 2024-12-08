Что заставляет вашего кота стоять на задних лапах

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки удивляют нас не только своим характером, но и необычными позами. Хотя "клубок", "положение на спине" или "на боку" встречаются часто, есть одна крайне редкая и забавная поза — "столбик". В этом положении кошка становится на задние лапы, свешивая передние, напоминая маленького пушистого наблюдателя.

Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котик

Увидев кошку в такой позе, сложно сдержать улыбку. Но почему питомцы выбирают именно такое положение? У этого феномена есть несколько объяснений.

Почему кошки встают в позу столбик

1. Интерес к чему-то новому

Кота может что-то заинтересовать. Если вы заметите широко открытые глаза и настороженные уши, это подтверждает гипотезу. Возможно, он пытается лучше рассмотреть движущийся объект или услышать какой-то звук.

2. Удивление

Эта поза может быть ответом на неожиданное событие. Что-то новое или странное, будь то неожиданный шум или вид незнакомого предмета, может заставить кота принять такое положение.

3. Желание рассмотреть предмет

Иногда коты выбирают "столбик", чтобы "стать выше". Если им не хватает роста, чтобы рассмотреть интересующий объект, они используют эту позу, аналогично тому, как человек встаёт на цыпочки, чтобы заглянуть за препятствие.

4. Комбинация факторов

В некоторых случаях кот принимает позу "столбик" сразу по нескольким причинам: он заинтересован, удивлён и хочет рассмотреть предмет, недоступный для его обычного обзора.

Почему это так забавно

Коты в позе "столбик" выглядят очаровательно и смешно, ведь такое поведение совсем не характерно для четвероногих. Эта редкость и неожиданный вид питомца делают момент запоминающимся для владельцев.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

