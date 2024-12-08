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Откуда у кошек такая тяга к сну? Раскрываем генетические тайны

1:50
Зоосфера

Кошки — настоящие мастера сна, и проводят в этом состоянии от 12 до 16 часов в сутки. Для котят и пожилых пушистиков это время может быть ещё больше. Но почему кошки спят так много? У этого есть логичное объяснение, связанное с их природными инстинктами.

Спящий кот
Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спящий кот

Почему кошки так много спят

1. Генетическая предрасположенность

Кошки — прирождённые охотники, и их любовь ко сну заложена генетически. Даже если вашему пушистику не нужно охотиться за едой, инстинкт требует восстанавливать силы для "охоты" — будь то активные игры или стремительное перемещение по квартире.

2. Энергосбережение

В условиях дикой природы кошки тратят огромное количество энергии на охоту и избегание хищников. Поэтому сон — это способ накопить силы для возможных физических нагрузок.

3. Чередование глубокого и поверхностного сна

Кошки не всегда спят глубоко. Часто они находятся в состоянии лёгкого сна, когда организм отдыхает, но мозг остаётся настороже. Такое поведение — результат эволюции, помогавший им быть готовыми к нападению или спасению.

4. Потенциальная охота

Даже в доме кошки могут столкнуться с необходимостью "охоты", например, на насекомых или грызунов. Подготовка к этим действиям также требует восстановления энергии.

Кошачий сон и особенности поведения

Не стоит считать своего кота "ленивцем". Частые и короткие периоды сна помогают животным сохранять бодрость, ведь в любой момент они могут прыгнуть, побежать или играть. Даже если кошка выглядит полностью расслабленной, она всегда готова к действиям.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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