Откуда у кошек такая тяга к сну? Раскрываем генетические тайны

Кошки — настоящие мастера сна, и проводят в этом состоянии от 12 до 16 часов в сутки. Для котят и пожилых пушистиков это время может быть ещё больше. Но почему кошки спят так много? У этого есть логичное объяснение, связанное с их природными инстинктами.
1. Генетическая предрасположенность
Кошки — прирождённые охотники, и их любовь ко сну заложена генетически. Даже если вашему пушистику не нужно охотиться за едой, инстинкт требует восстанавливать силы для "охоты" — будь то активные игры или стремительное перемещение по квартире.
2. Энергосбережение
В условиях дикой природы кошки тратят огромное количество энергии на охоту и избегание хищников. Поэтому сон — это способ накопить силы для возможных физических нагрузок.
3. Чередование глубокого и поверхностного сна
Кошки не всегда спят глубоко. Часто они находятся в состоянии лёгкого сна, когда организм отдыхает, но мозг остаётся настороже. Такое поведение — результат эволюции, помогавший им быть готовыми к нападению или спасению.
4. Потенциальная охота
Даже в доме кошки могут столкнуться с необходимостью "охоты", например, на насекомых или грызунов. Подготовка к этим действиям также требует восстановления энергии.
Не стоит считать своего кота "ленивцем". Частые и короткие периоды сна помогают животным сохранять бодрость, ведь в любой момент они могут прыгнуть, побежать или играть. Даже если кошка выглядит полностью расслабленной, она всегда готова к действиям.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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