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5 признаков того, что ваша кошка пытается загладить свою вину

1:14
Зоосфера

Если поведение вашей кошки внезапно изменилось, не торопитесь беспокоиться — возможно, питомец просто пытается извиниться за свои проделки. Кошки обладают удивительными способами выражения своей привязанности и искреннего сожаления. Расскажем, как именно они извиняются перед своими хозяевами.

Британский кот
Фото: commons.wikimedia.org by Alexas_Fotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Британский кот

Как кошка извиняется перед человеком

Сначала кошка аккуратно приближается к хозяину, внимательно смотрит ему в лицо, словно пытаясь понять, сердится ли он. Если она замечает недовольство, то начинает действовать, чтобы загладить свою вину.

Чаще всего кошка трется о ноги хозяина, обвивая их хвостом, и издаёт успокаивающее мурлыканье. Некоторые питомцы идут дальше: трутся о лицо человека, лизнут его или обнюхают, показывая своё желание восстановить доверие.

Иногда кошка может неожиданно изменить своё поведение. Например, активный и игривый питомец становится тихим и спокойным, словно хочет показать, что готов вести себя лучше ради вас.

Эти проявления — часть кошачьего языка общения, который помогает питомцам выразить свои чувства и привязанность к хозяину.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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