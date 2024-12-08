Почему собаки обнюхивают друг другу задницы: Ответ, который вас удивит

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мы все видели, как собаки обнюхивают друг другу задницы. Это поведение вызывает у людей смущение, но на самом деле у собак нет ничего необычного в таких жестах.

Фото: openverse.org by cobalt123, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Нос собаки

Наоборот, это их способ узнать друг друга и обменяться информацией. Задний проход для собак — это не просто "неприятный запах", как могут подумать люди. Это ключевое место для сбора информации о другом животном.

Собаки обладают обострённым обонянием, значительно более сильным, чем у человека. У людей около 5 миллионов обонятельных рецепторов, а у собак — от 150 до 300 миллионов, в зависимости от породы.

Например, ищейки имеют невероятно чуткое обоняние, и около трети их мозга занимается обработкой запахов. У собак есть также уникальный орган, называемый органом Якобсона, который помогает им анализировать молекулы запаха и выделять важные химические сигналы.

Когда собака нюхает задницу другой собаки, она не ищет запах фекалий, как может показаться. Собаки сканируют химические вещества, выделяемые апокриновыми железами, расположенными около заднего прохода.

Эти вещества содержат информацию о половой принадлежности, настроении, здоровье и даже о том, что собака ела. Собаки могут "прочитать" это, как мы читаем настроение человека по выражению лица.

Неудивительно, что собаки обнюхивают друг друга в поисках этих данных. Это как если бы люди оценивали друг друга по одежде или прическе, только на гораздо глубоком уровне.

Уточнения

Обоня́ние (лат. olfactus) — ощущение запаха, способность определять запах веществ, разновидность хеморецепции. Вещества, перешедшие из паровой фазы в секрет на поверхности специализированных рецепторов — клеток обонятельного эпителия, вызывают их возбуждение. Обонятельный эпителий, нервы и центры обоняния мозга объединяют в обонятельный анализатор.



