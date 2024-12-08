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Безопасно ли целовать своих любимцев: Все риски, о которых вам нужно знать

2:09
Зоосфера

Для многих домашних животных нет большего проявления любви, чем поцелуи и обнимашки с хозяевами. Однако перед тем как целовать своего питомца, стоит задуматься: безопасно ли это?

Собака
Фото: flickr.com by Mike Baird, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака

Хорошая новость — поцелуи с питомцем, как правило, не несут опасности для здоровья, если ваш рот здоров. 

"Как у людей, так и у животных в рту обитают бактерии, но наш организм умеет справляться с ними, предотвращая болезни",  — утверждает Джефф Вербер, ветеринарный консультант. 

В целом, бактерии из пасти собаки не опасны, если, конечно, питомец не страдает от инфекций или заболеваний.

Но, несмотря на это, полностью безопасными такие поцелуи назвать нельзя.

Эксперт напоминает, что у многих собак проблемы с гигиеной полости рта, что может привести к заболеваниям дёсен и накоплению вредных бактерий. Поэтому если у вашего питомца плохие зубы, лучше избегать целования в лицо.

Тем не менее, не стоит забывать и о других возможных рисках.

Например, некоторые болезни, такие как стригущий лишай, могут передаваться от кошки к человеку, а люди с ослабленным иммунитетом или беременные женщины могут быть особенно уязвимы к таким инфекциям.

Привычки питомца тоже играют роль.

Если ваш питомец ест фекалии, мертвых животных или мусор, то вам стоит воздержаться от поцелуев. Эти привычки могут привести к заражению сальмонеллой или другими инфекциями.

Кроме того, рептилии и некоторые другие животные могут быть переносчиками бактерий, таких как сальмонелла, и с ними категорически не стоит целоваться.

Особенно осторожными нужно быть с домашними птицами, которые не могут бороться с человеческими бактериями, и для которых химические вещества, содержащиеся в помаде, могут быть токсичны.

И не забывайте, что некоторые питомцы могут не оценить ваши поцелуи.

Например, если у собаки или кошки нервное поведение или она пятится, лучше оставить её в покое, чтобы избежать укуса.

Уточнения

Гигие́на (от греч. ὑγίεια — «здоровье», ὑγιεινός — «здоровый»; лат. sanitas) — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни, изучающая влияние факторов окружающей среды на здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни, разрабатывающий нормативы, требования и санитарные мероприятия, направленные на оздоровление населённых мест, условий жизни и деятельности людей.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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