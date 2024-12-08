Ученые нашли мутацию в ДНК, которая окрашивает шерсть кошек в оранжевый

Ученые раскрыли секрет оранжевых кошек: причина их необычного окраса кроется в генетической мутации, которая влияет на структуру их ДНК.
Это открытие стало результатом более 60 лет исследований и оказалось связано с потерей сегмента ДНК в Х-хромосоме.
Именно эта мутация воздействует на экспрессию гена Arhgap36, что и приводит к появлению яркого оранжевого цвета на шерсти.
Два независимых исследования, проведенных Стэнфордским университетом в США и Университетом Кюсю в Японии, предоставили подтверждения этому факту.
Изначально исследователи подозревали, что мутация затронула сам ген, но позже выяснили, что она связана с удалением небольшого сегмента ДНК, расположенного вне гена.
Это удаление действует как «переключатель», регулирующий активность Arhgap36. Дополнительные исследования показали, что все оранжевые, ситцевые (трехцветные) и черепаховые кошки имеют одинаковую мутацию.
Мутация на Х-хромосоме также объясняет, почему оранжевые кошки обычно бывают мужчинами, а кошки с разноцветной шерстью — женщинами.
Японские ученые также заметили, что у ситцевых кошек ген Arhgap36 активнее в тех областях шерсти, где она оранжевая, чем в местах с коричневым или черным мехом.
Ген (др.-греч. γένος — род) — в классической генетике — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности. В таком качестве термин «ген» был введён в 1907 году датским ботаником, физиологом растений и генетиком Вильгельмом Йоханнсеном.
Ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом.