Ученые нашли мутацию в ДНК, которая окрашивает шерсть кошек в оранжевый

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ученые раскрыли секрет оранжевых кошек: причина их необычного окраса кроется в генетической мутации, которая влияет на структуру их ДНК.

Фото: flickr.com by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кот точит когти об дерево

Это открытие стало результатом более 60 лет исследований и оказалось связано с потерей сегмента ДНК в Х-хромосоме.

Именно эта мутация воздействует на экспрессию гена Arhgap36, что и приводит к появлению яркого оранжевого цвета на шерсти.

Два независимых исследования, проведенных Стэнфордским университетом в США и Университетом Кюсю в Японии, предоставили подтверждения этому факту.

Первое исследование, координируемое генетиком Грегом Баршем, показало, что в клетках кожи оранжевых кошек ген Arhgap36 экспрессируется в 13 раз сильнее, чем обычно.

Изначально исследователи подозревали, что мутация затронула сам ген, но позже выяснили, что она связана с удалением небольшого сегмента ДНК, расположенного вне гена.

Это удаление действует как «переключатель», регулирующий активность Arhgap36. Дополнительные исследования показали, что все оранжевые, ситцевые (трехцветные) и черепаховые кошки имеют одинаковую мутацию.

Мутация на Х-хромосоме также объясняет, почему оранжевые кошки обычно бывают мужчинами, а кошки с разноцветной шерстью — женщинами.

Второе исследование, проведенное Хидехиро Тохом из Японии, подтвердило значимость гена Arhgap36 и выявило такую же генетическую мутацию в более чем 250 геномах кошек по всему миру.

Японские ученые также заметили, что у ситцевых кошек ген Arhgap36 активнее в тех областях шерсти, где она оранжевая, чем в местах с коричневым или черным мехом.

Уточнения

Ген (др.-греч. γένος — род) — в классической генетике — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности. В таком качестве термин «ген» был введён в 1907 году датским ботаником, физиологом растений и генетиком Вильгельмом Йоханнсеном.



