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Двухлетний пёс получил должность директора в американском университете

1:16
Зоосфера

Двухлетний пес Чарли стал полноправным членом спортивной команды американского университета.

Собака породы ретривер
Фото: flickr.com by Scott Beckner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака породы ретривер

В Государственном университете Монтклер, штат Нью-Джерси, произошло знаменательное событие: золотистому ретриверу по кличке Чарли была официально предоставлена должность в тренерском штабе женской баскетбольной команды. Он стал "директором по лапозависимости".

В документах, регламентирующих его работу, Чарли оформлен под своим полным именем — Чарли Каннингем Джонс. В его обязанности входит создание позитивной атмосферы не только на баскетбольной площадке, но и за её пределами. Кроме того, выяснилось, что сам пес искренне любит баскетбол.

В свободное от работы время Чарли предпочитает длительные прогулки и плавание, а также бег за палкой и получение угощений. Особенно ему нравится, когда его гладят по животу.

Сразу после того, как Чарли был назначен "директором по лапозависимости", женская баскетбольная команда университета одержала три стартовые победы в сезоне. Этот успех не остался незамеченным: о Чарли появились репортажи на крупных спортивных каналах США.

Уточнения

Золоти́стый ретри́вер или го́лден-ретри́вер (англ. golden retriever), — порода охотничьих собак, выведенная в Великобритании в XIX веке.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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