Почему нельзя мыть животных человеческими шампунями?

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринарные врачи объяснили, почему не стоит использовать "человеческие" шампуни для ухода за животными.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golden_retriever_swimming_1380221.jpg by Nevit Dilmen Обработанные паразитицидами собаки отравляют водоемы

Дело в том, что у шампуней для людей и животных разный уровень pH. Для людей он должен быть 5,5, а для животных — от 7 и выше. Как объяснили эксперты ГБУ "Мосветобъединение", если мыть собаку или кошку "человеческим" шампунем, можно нарушить кислотно-щелочной баланс их кожи. Это может привести к сухости, перхоти, зуду, раздражению и выпадению шерсти.

Кроме того, шампуни для людей содержат красители и ароматизаторы, которые могут вызвать аллергию и негативно сказаться на обонянии питомца. Ветеринарные врачи рекомендуют использовать специальную косметику для животных, которая не нарушает естественную жировую защиту их кожи и шерсти.

Можно применять концентрированные шампуни и кондиционеры, которые перед использованием необходимо разбавить водой.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



