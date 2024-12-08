Почему нельзя мыть животных человеческими шампунями?

Ветеринарные врачи объяснили, почему не стоит использовать "человеческие" шампуни для ухода за животными.
Дело в том, что у шампуней для людей и животных разный уровень pH. Для людей он должен быть 5,5, а для животных — от 7 и выше. Как объяснили эксперты ГБУ "Мосветобъединение", если мыть собаку или кошку "человеческим" шампунем, можно нарушить кислотно-щелочной баланс их кожи. Это может привести к сухости, перхоти, зуду, раздражению и выпадению шерсти.
Кроме того, шампуни для людей содержат красители и ароматизаторы, которые могут вызвать аллергию и негативно сказаться на обонянии питомца. Ветеринарные врачи рекомендуют использовать специальную косметику для животных, которая не нарушает естественную жировую защиту их кожи и шерсти.
Можно применять концентрированные шампуни и кондиционеры, которые перед использованием необходимо разбавить водой.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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