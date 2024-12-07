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Как обучают собак-поводырей сопровождать людей до магазинов и метро?

4:06
Зоосфера

Процесс обучения собак-поводырей занимает не менее полутора лет, и только после этого они становятся надёжными спутниками для людей с ограниченными возможностями зрения.

Лабрадор
Фото: Agência Brasil by Антонио Круз/Abr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лабрадор

Чаще всего в качестве собак-поводырей выбирают лабрадоров и золотистых ретриверов. Это связано с особенностями характера этих пород.

"Эти собаки дружелюбны и умны. Это важно, потому что собаки-поводыри могут сопровождать людей в общественных местах. Важно, чтобы их не боялись, чтобы они не представляли опасности для людей и других животных", — пояснила Элина Почуева из учебно-кинологического центра "Собаки-помощники".

Но не каждый щенок может стать собакой-поводырём, их тщательно тестируют перед покупкой, чтобы оценить реакцию на громкие звуки, необычные предметы и новую обстановку. Важно, чтобы щенок был смелым, уверенным в себе и ориентированным на человека.

До года щенки живут в семьях волонтёров. Раз в неделю их посещает специалист центра, который занимается с собакой. В годовалом возрасте собака переезжает на базу учебно-кинологического центра в Балашихе, где начинается её дрессировка с тренером.

Этот этап длится примерно 6-8 месяцев. Собака учится выполнять основные команды, быть послушной и подавать упавшие предметы человеку прямо в руки. Она учится ходить рядом с хозяином на свободном поводке. И самое главное — осваивает навык сопровождать незрячего человека по городским маршрутам и предупреждать его о препятствиях на пути.

Чтобы собака запомнила маршрут из точки А в точку Б, нужно пройти по этому маршруту, ничего не требуя от неё. Затем нужно расставить ориентиры — контрольные точки, через которые собака будет проходить. Ориентирами могут быть столбики, скамейки или другие стационарные объекты, но не сугробы, которые могут растаять летом.

Возле каждого ориентира собаке дают лакомство и повторяют название маршрута, например, "метро" или "магазин". Таким образом, собака запоминает, что от неё требуется. После этого специалисты центра подбирают для собаки нового владельца.

Незрячий человек приезжает в учебно-кинологический центр и в течение двух недель учится работать с собакой-поводырём и правильно ухаживать за ней как за домашним питомцем. Затем пара сдает экзамен и уезжает домой.

Конечно, не все собаки могут стать поводырями даже после обучения. На любом этапе с момента, когда она находится в семье волонтёров, и вплоть до сдачи экзамена собака может быть исключена из программы по двум основным причинам: если у неё возникли проблемы со здоровьем или проявилось нежелательное поведение, которое не позволит ей выполнять эту работу.

Собака может получить травму или начать чего-то бояться, а исправлять такое поведение может быть небезопасно: оно может вернуться в будущем. Некоторые собаки взрослея не могут справиться с природными инстинктами, начинают остро реагировать на других животных. Таким питомцам ищут обычный дом.

Нужно помнить о том, что ни в коем случае нельзя отвлекать собаку-поводыря, если видите её с подопечным в общественном месте.

"Пожалуйста, не отвлекайте собаку от работы. Это очень важно. Нельзя подходить и гладить собаку без разрешения ее хозяина, нельзя ее ничем угощать. Это может быть опасно для человека, которого она сопровождает. Собака может отвлечься и пропустить препятствие. Человек может упасть. Собака может сбиться с маршрута", — пояснила Элина Почуева.

Кроме того угощение может быть опасным для жизни собаки, например вызвать аллергическую реакцию, и тогда незрячий человек лишится помощника.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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